Hapisteki komutanların umudu Anayasa Mahkemesi’nde; "28 Şubat Davası siyasi bir davadır"

Yaşları 74 ile 90 arasında değişen 28 Şubat Davası’nın hükümlü 14 komutanı cezaevinde zor günler geçirirken, eşleri de dışarıda büyük sıkıntı içinde. 28 Şubat Davası'nda sahte belgeler, FETÖ izleri olduğu tartışılırken; davanın bir “Kumpas Davası” olduğunu öne süren komutanların avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne “Hak ihlali” olduğuna ilişkin başvurdu. Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç’ın eşi Saadet Kılınç “Adil yargılanmalarını istiyoruz. Eşlerimizin suçsuz olduğuna inanıyoruz ve beraat edip evlerine gelmelerini istiyoruz” dedi.

Kamuoyunda “28 Şubat Davası” olarak bilinen davada 14 emekli general hüküm giydi. Haklarında verilen beraat ya da mahkumiyet kararları bozulan 16 komutanın yargılamasına yeniden başlandı. 19 Ağustos'tan bu yana cezaevinde olan, rütbeleri alınan eski emekli Tümgeneraller İdris Koralp, Kenan Deniz 74; Erol Özkasnak 76, Cevat Temel Özkaynak 77, Korgeneral Yıldırım Türker, Orgeneral Fevzi Türkeri 81; Koramiraller Aydan Erol, Hakkı Kılınç, Orgeneral Çetin Doğan 82; Korgeneral Çetin Saner, Orgeneral Çevik Bir 83; Korgeneral Vural Avar 84; Orgeneral İlhan Kılınç 86; eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi de 90 yaşında.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, 28 Şubat Davası’nın hükümlü 14 komutanı, Sincan-Silivri, İzmir'deki cezaevlerinde, terör suçlularının konulduğu yüksek güvenlikli cezaevlerinde yatıyor. Yaşları gereği sağlık sorunları da yaşıyorlar. Haftada bir gün telefon etmelerine izin veriliyor. Cezaevinde camlı bölmede eşleriyle telefonla konuşuyor.

Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç’ın eşi Saadet Kılınç, ziyaret yerine giderken boyunlarına takılan kart için Saadet Kılınç göğsüne vura vura, isyan ederek “O kartlar benim boynumdaki madalyalardır” diye konuştu. “Eşimizin suçu varsa cezaları başımızın üstüne. Onlar için her şeyden önce görevleri gelirdi. Çocuklarımızı hep anneler büyüttü. Katiller, hırsızlar dışarıda, eşlerimiz içeride” diyen Saadet Kılınç, şunları kaydetti:

“Eşlerimiz adil yargılanmadı. Şimdi umudumuz Anayasa Mahkemesi'nde. Adil yargılanmalarını istiyoruz. Eşlerimizin suçsuz olduğuna inanıyoruz ve beraat edip evlerine gelmelerini istiyoruz.

“14 generalin en küçüğü 74, en yaşlısı 90 yaşında. Yaşlılığa bağlı olarak çeşitli ilaçlar kullanıyorlar. Benim eşim ameliyat oldu, 6 günlük dikişleri ile cezaevine götürüldü. Bu durum çok üzücü. Cezaevinde iyi bakıyorlar, ilgileniyorlar.

“Hemen hepsinde rahatsızlıklar var. Hepsinin evlerinde olmaları lazım. Şunu da belirtmek istiyorum: Bu dava süresince muhalefet partileri bizlere çok az destek verdi. Bazı değerli gazeteciler dışında sesimizi duyan olmadı. Eşim 42 yıl jandarma teşkilatında görev yapmasına rağmen, tek bir kişi beni sormadı, aramadı. Karacı ve havacı arkadaşlar ve komutanlar aradı. Çok değerli bu 14 komutan için üzücü ve yıkıcı kararlar verildi. Halbuki bu davada görev alan savcıların bir kısmı FETÖ kapsamında ya cezaevinde ya da yurt dışında kaçak. Bu savcıların şikayeti ile eşlerimiz cezaevinde. Bu davalar için adil yargılanmadan söz edilir mi?

“28 Şubat Davası siyasi bir davadır. Bir kumpas davasıdır. Cebir ve şiddet olduğu iddiası da gerçek dışıdır. 28 Şubat'tan 4,5 ay sonra hükümet istifa etti. Anayasa Mahkemesi'nin değerli komutanlar için hukuk çerçevesinde tekrar yargılanmaları yönünde karar vermesini bekliyoruz. Yargıya güveniyoruz.”