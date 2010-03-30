Hapiste kadın oldu, lezbiyenle evleniyor

T24

Gerekli izinler alındı

Wakefield amcasını boğup çekiçle vurduktan sonra da 48 kere bıçaklamıştı. Bu suçla 36 yıl önce tutuklanan iki çocuk babası Wakefield, cezaevinde bir başka tutukluyu öldürüp iki görevliyi esir alınca ‘Hapisteki en tehlikeli adam’ olarak nam salmıştı.Wakefield, 90’larda küpe takıp hücresini çiçekler ve dantelli perdelerle donatmaya başladıktan bir süre sonra cinsiyet değiştirip Tai adını kullanmaya başlamış. Kadın olunca ömür boyu hapis cezasını çekmek üzere New Hall’daki kadın cezaevine nakledilen Wakefield, burada üç çocuk annesi, lezbiyen Purchase’le tanışmış. Çift cezaevinde evlenmek için gerekli izinleri aldı. Kimi İngiliz parlamenterlerse durumu ‘şaka gibi’ diye yorumluyor. Tory Philip Davies, “Buna izin veriliyor olması inanılmaz. Suç sistemi şakaya döndü” diyor. Bir cezaevi kaynağıysa “Hikâye grotesk ama yönetim bu yanlış bir şey olmadığı kanısında” diyor.