Hapishanede WikiLeaks işkencesi....

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Julian Assange tanımıyor





Manning'in avukatının şikayetinin ardından tutuklulara muameleden sorumlu Deniz Kolordusunun sözcülerinden Brian Villiard, Donanma Islah Kılavuzu hükümleri uyarınca Washington yakınlarındaki hapishanenin komutanlarının çarşamba gecesi Manning'in iç çamaşırı dahil bütün kıyafetlerinin kendisinden alınması talimatı verdiğini açıkladı. habertürk'te yer alan haber şöyle:Villiard, "bunun, duruma göre yapılan bir uygulama olduğunu, ayrıntıya girmenin tutuklunun özel yaşamını ihlale gireceği için uygun olmayacağını" ifade etti.Kolordunun bir başka sözcüsü Thomas V. Johnson da bunun, cezai bir muamele olmadığını savundu.Donanma Islah Kılavuzu hükümlerinde intihar tehdidi ya da bu yönde işaret olması durumunda ve bir suç şüphesi bulunduğunda tutukluların kıyafetlerinin çıkarılmasına izin verildiği belirtildi.Eski bir istihbarat uzmanı olan 23 yaşındaki Manning, düşmana yardım etmek, Dışişleri Bakanlığının 250 binden fazla gizli diplomatik telgrafının bilgisayar dosyaları ile ABD'nin Irak ve Afganistan savaş günlükleri ve ABD'nin sivil can kayıplarına yol açan hava saldırılarının video görüntülerini çalmakla suçlanıyor.Video görüntüleri ile binlerce gizli diplomatik belge WikiLeaks internet sitesi tarafından yayımlandı.Mayıs ayında tutuklanan Mannig, 29 Temmuzda Kuveyt'teki bir gözaltı tesisinden, askeri hapishaneye getirildi.Sivil savunma avukatı David Coombs, dün gece kendi internet sayfasında, Manning'in çarşamba gecesi izah edilemez biçimde 7 saat boyunca çıplak olarak tutulduğunu belirterek, "bunun maruz görülemeyecek ve haklılığı olamayacak onur kırıcı bir muamele olduğunu" vurguladı.Cezaevinde 8 aydır tutulan Manning'in, olağanüstü güvenlikli, zarar vermesini engelleyici statü uyarınca günde 23 saat tek başına, geceleri de iç çamaşırı hariç kıyafetleri çıkarılmış tutulduğu belirtiliyor.Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, gizli bilgileri sızdırmakla suçlanan Manning'i tanımadığını, bu kişinin adını basında yer almadan önce duymadığını kaydediyor.