Hapishanede sağlık durumu kötüleşen Rus muhalif lider Navalni, ağrı kesici iğne talep etti

Rusya'da hapishanede tutuklu bulunan ve sağlık durumunun kötüleştiğini söyleyen muhalif lider Aleksey Navalni'nin bacağındaki şiddetli ağrı sebebiyle ağrı kesici iğne talep ettiği duyuruldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, avukatlarının hapishanede sağlık durumunun kötüleştiğini duyurduğu muhalif lider Navalni, bacağındaki şiddetli ağrı için ağrı kesici iğne talep etti.

Rusya'daki hapishanelere erişimi olan yarı resmi bir kurum olan Kamu İzleme Komisyonu üyeleri, Navalni'ye ziyarette bulundu. Komisyon Başkanı Vyacheslav Kulikov, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Navalni'yle yaptığımız görüşmede bacağında bir ağrı olduğunu ve ağrı kesici iğne talep ettiğini öğrendik. Hâlâ yürüyebiliyor" dedi.

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Navalni, rahatsızlığıyla ilgili yaptığı açıklamada sivil bir doktor tarafından tedavi talebinin reddedildiğini ve hapishanede saatte bir gardiyan tarafından uyandırılarak rahatsızlığının gözardı edildiğini söyledi. Rahatsızlığına teşhis konulmadığını söyleyen Navalni, günde iki ağrı kesici hap verildiğini ekledi.

Navalni, Noviçok zehirlenmesi için tedavi gördüğü Almanya'dan dönmesiyle Moskova'da tutuklanmıştı.