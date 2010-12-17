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Dünya

HAPİSHANEDE KOKAİN ARITMA LABORATUVARI BULUNDU CACERES (A.A)

17 Aralık 2010 19:23

-HAPİSHANEDE KOKAİN ARITMA LABORATUVARI BULUNDU CACERES (A.A) - 17.12.2010 - Brezilya'nın Caceres kentindeki hapishanede bir kokain arıtma laboratuvarı bulundu. Adli kaynakların bugün yaptığı açıklamada, polisin önceki gün hapishanede yaptığı aramada, duvar süsü verilmiş platformun ardında bir kilo baz kokain macunu, 27 cep telefonu ve baz macunu rafine ederek kokaine dönüştürmeye yarayan aseton veya eter gibi maddelerin bulunduğu 20 şişe ele geçirildiği belirtildi. Polisler, kokainin hapishane içinde satıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı, hapishane müdürünün görevden alındığı kaydedildi.

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