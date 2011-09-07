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Dünya

Hapishane baskını: 967 mahkum kaçırıldı LUBUMBASHI (A.A)

07 Eylül 2011 21:13

-Hapishane baskını: 967 mahkum kaçırıldı LUBUMBASHI (A.A) - 07.09.2011 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Katanga bölgesinde silahlı bir grubun, Kongo'daki Mai Mai grubunun eski bir milis şefini kurtarmak için bugün düzenlediği hapishane baskınında, milis şefi ile birlikte 967 mahkumun kaçtığı bildirildi. Yerel hükümetten yapılan açıklamada, Lubumbashi kenti civarındaki Kassapa hapishanesindeki görüş günündeki kalabalıktan faydalanarak fark edilmeden içeri sızan silahlı sekiz kişinin, polis ve gardiyanlara ateş açarak iki güvenlik görevlisini öldürdüğü ve ardından, "insanlık suçu, savaş suçu, ayaklanma eylemi ve terörizm" suçlarından idama mahkum edilmiş eski milis şefiyle birlikte toplam 967 mahkumun kaçmasını sağladığı belirtildi. Kaçak mahkumlardan 152'sinin daha sonra yeniden yakalandığı kaydedildi.

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