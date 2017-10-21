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Yaşam

Hapis cezası onanmıştı; "Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Öğretmen, anne oldu

Ayşe Çelik'in erken doğum yaptığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

21 Ekim 2017 17:20

Güneydoğu illerindeki sokağa çıkma yasakları döneminde telefonla Beyaz Show'a bağlanarak "Burada çocuklar ölüyor, lütfen sessiz ve duyarsız kalmayın" diyen öğretmen Ayşe Çelik, anne oldu.

Kızına "Deran" adını koyan Çelik hakkında, "terör örgütü propagandası" iddiasıyla verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası 2 Ekim'de onanmıştı. Çelik'in, doğum yaptıktan sonra cezaevine gireceği ifade edilmişti.

Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas, Ayşe Çelik'in erken doğum yaptığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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Ayşe Çelik için verilen hapis cezası kararına avukatları itiraz etmişti. Söz konusu itirazı "değerlendiren" İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise kararı onamış; gerekçe olarak da şunları göstermişti:

“Sanık Ayşe Çelik'in ulusal bazda yayın yapan bir TV kanalında ekrana gelen programın canlı yayınına telefonla bağlanarak PKK/KCK terör örgütünün doğu ve güneydoğudaki bazı yerleşim birimlerinde örgüt militanları tarafından yollara barikatlar, kurulması, hendekler kazılması ve bombalı tuzaklar yerleştirilmesi ve sözde özyönetim adı altında işgal eylemleri gerçekleştirilmesi neticesinde bu yerde yaşayan ve evini terk edemeyenleri rehin olarak alan ve canlı kalkan olarak kullanan teröristlere karşı yasanın verdiği yetki ve sorumlulukla azami gayret göstererek mücadele eden güvenlik güçlerinin operasyonlarını salt orada yaşayan sivillere karşı yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle terör örgütünün güneydoğudaki yerleşim yerlerindeki eylemlerini meşru göstermeye çalışması şeklinde gerçekleşen eyleminin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, teşvik edecek nitelikte olduğu anlaşılmakla yerel mahkemenin kabulünde belirtilen gerekçelerde herhangi bir isabetsizlik görülmemekte…”

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