Hantepe gazisi: Bizi yem olarak kullanmışlar

T24 - 7 askerin şehit düştüğü Hantepe saldırısında yaralanan Yücel Köksal, Işık Koşaner'in internete düşen ses kaydındaki itirafları için "Bilip de anlatamadıklarımızın ifadesi" dedi. Baskından 14 saat önce 7 teröristin görüntüsünü üstlerine bildirdiklerini ancak önlem alınmadığını belirten Köksal, ihmali olan komutanlara dava açmaya hazırlandığını söyledi.





Zaman gazetesinden Mustafa Gürlek'in haberine göre; Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'e ait ses kaydındaki 'ihmal itirafları' 7 askerin şehit düştüğü Hantepe saldırısının canlı şahidi Yücel Köksal'ı da derinden yaraladı. Geçtiğimiz yılki saldırıda üstü açık mevziye atılan el bombası ile yaralandığı Heronlar tarafından görüntülenen Köksal, "Baskın anında yaşananlar, ortaya çıkan Heron görüntüleri ve son olarak Işık Koşaner'in yaptığı açıklamalar sonrasında baskının zafiyet mi, yoksa ihanet mi olduğunu anlayamadım." diyor. Bu itirafların yem olarak kullanıldıklarını gösterdiğini belirtiyor. Baskından 14 saat önce 7 teröristin görüntüsünü aldıklarını ve üstlerine bildirdiklerini, ancak hiçbir önlem alınmadığını belirten Hantepe gazisi, ihmali bulunan komutanlardan davacı olmaya hazırlanıyor.



Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 20 Temmuz 2010 tarihinde yaşanan ve 7 askerin şehit olduğu Hantepe baskınına ait insansız hava aracı Heronların çektiği görüntüler geçen yıl basında geniş şekilde yer almıştı. Baskının ilk saatlerinden itibaren kayda alınan çatışmanın Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere 30 ayrı birimde canlı izlendiği ortaya çıkmıştı. Heronların çatışma anını kaydettiği görüntülerde bir teröristin el bombası attığı üstü açık mevzide görev yapan gazi er Yücel Köksal, baskına ilişkin tüm ayrıntıları Zaman'a anlattı. "Yaşananları bizden başka kimse bilemez." diyen Köksal, "Ülkeler arası savaş çıksa ilk eline silahı alıp koşacak kişi benim. Fakat ihmalin olduğunu bildiğim Hakkâri'ye artık beni kimse götüremez." diyor.



Yücel Köksal, baskına ilişkin yaşadıklarını şöyle anlatıyor:



"Tabura 400 metre yakınlarındaki Mehmetçik tepesine baskından önce yerleşmiştik. Çatışmanın olduğu güne kadar tüm mevzi kazma işlerini bitirmiştik. 19 Temmuz günü ben gececi olduğum için gündüz istirahatteydim. Fakat uyuyamadığım için mevziler arasında dolaşıyordum. Öğle saat 12 civarında baskından 14 saat önce nöbetçi arkadaşlardan biri tam karşımızda bulunan Kumtepe isimli yerde görüntü aldığını söyledi. Çıplak gözle bile tespit edilebilen teröristlerin 7-8 kişi olduklarını öğrendik ve durumu şehit olan Üsteğmenimiz Çetin Aylar'a bildirdik. Tim komutanımız durumu Hantepe'de bulunan tabura bildirdi. Görüntü alınan tepe obüslerle 15-20 dakika vuruldu. Fakat sonrasında hiçbir önlem alınmadı."



Tedbir alınmamasına karşın askerlerin kendi aralarında saldırı olabilir ihtimalini değerlendirdiğini belirten gazi Köksal, "Arkadaşlar arasında 'bu gece baskın yaşayabiliriz dikkatli olalım' uyarısında bulunduk. Heron görüntülerinde yer alan o üstü açık mevzide biri uzman çavuş dört kişiyle nöbet tutuyorduk. İlk çatışma gece saat 01.30 civarında başladı. Teröristler önceden kazdığımız bize uzaklığı 400 metre mesafedeki sahte mevziye girdi. Biz de bütün gücümüzle onlara kurşun yağdırmaya başladık." dedi. Teröristlerin kalabalık olması sebebiyle yukarı mevziye geçtiklerini anlatan Köksal, Heron görüntülerine yansıyan o anları da aktarıyor:



"Tam bu esnada üstü açık mevziye el bombası attılar. Vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım. Aynı zamanda gözlerimde patlamadan dolayı geçici körlük oldu. Teröristlerin çok yaklaştıklarını anlayınca kendimi mevziden aşağı çalılıkların olduğu yere attım. Beni bulmak için birkaç teröristin etrafımda dolaştığımı hissettim. Bulamayınca yanımdan ayrıldılar. Ben de bu fırsattan istifade bizim unsurlarımızın bulunduğu mevziye doğru tırmanmaya başladım. Mevzideki asker beni görünce komutanına görüntü aldığını söyledi. Göğsümden yaralandığım için sesim çıkmıyordu. İçimden diyorum, "Allah'ım kesin beni vuracak". Sonra komutanın 'Dur biraz daha yaklaşsın.' dediğini duydum. Bütün gücümü toparlayarak "Ben piyade er, komutanım." diye bağırdım. Dost kurşunuyla vurulmaktan son anda kurtuldum."



Koşaner'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını da değerlendiren Köksal, şunları söylüyor: "Koşaner'in dediği gibi zamanında müdahale edilmedi. Yaşananları ve Koşaner'in itiraflarını değerlendirdiğimde kullanıldığımızı düşünüyorum. Şehit aileleri gibi ben de davacı olacağım."

Gazilik dosyası bir yıldır bekletiliyor



Gazi er Yücel Köksal, "Önceden tespit edilen teröristlere yönelik neden bir operasyon yapılmadı? Bölgeye Heronlar zamanında neden sevk edilmedi?" diyor. Köksal, baskın sonrası yaşadıklarını ise şöyle anlatıyor: "Askerî soruşturma sürdüğü için gazilik dosyam bir yıldır bekletiliyor. Çalışamadığım için eşime ve aileme bakamıyorum. Çocuğuma alamadığım her sütte, zamanında kuvvet göndermeyen ve önceden alınması gereken tedbirleri almayan komutanların ihmali var."



