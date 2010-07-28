Hans Blix 'Irak'ın işgali saçmaydı'

T24 - Irak’ın işgal edildiği dönemde BM silah denetçiliği yapan Hans Blix, İngiltere’deki komisyona ifade verdi. Blix, "Hem İngiltere, hem ABD kuşkulu istihbarata güvendi" dedi.



1999-2003 yıllarında BM'nin silah denetçiliği görevinde bulundu. Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olup olmadığını inceleyen bir heyetin başkanlığını yaptı.



Irak'ın işgalinin ardından, İngiltere ve ABD'yi Irak'ın oluşturduğu riskleri abartmakla ve savaşı meşru kılacak gerekçeleri güçlendirmek için istihbarat üzerinde oynamakla suçladı.



Irak işgaline giden süreçte Birleşmiş Milletler'in silah denetçisi olan Hans Blix, dün İngiltere’deki ‘Irak soruşturması’ kapsamında ifade verdi.



Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'teki işgal nedenlerinin ‘saçma’ olduğunu belirten Blix, o dönemde Irak'ta kitle imha silahı bulunduğuyla ilgili ellerinde çok az kanıt olduğunu söyledi.



“Bu konuda Londra ve Washington'u uyarmıştık” diyen Blix, "Hem İngiltere, hem de ABD kuşkulu istihbarata güvendi" şeklinde konuştu. Blix, kuşkularını dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair ve ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'a ilettiğini dile getirdi.



İfadesinde, savaşa gidilme kararını eleştiren Blix, bu karar için o dönemde ikinci bir BM kararının gerekliliğinin açık olduğunu ifade etti.



İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen yıl Kasım ayından bu yana yürütülen ve kamuoyunda ‘Chilcot soruşturması’ olarak bilinen ‘Irak soruşturması’nda şimdiye kadar, savaşa katılma kararının kilit isimlerinden eski Başbakan Tony Blair başta olmak üzere çok sayıda politikacı, bürokrat, diplomat ve yetkili ifade verdi.



Bu yıl boyunca sürmesi beklenen soruşturmanın sonunda cezai işlem uygulanmasa da heyetin bir rapor hazırlaması bekleniyor.







