-Haniye uzlaşının şartlarını açıkladı GAZZE (A.A) - 25.11.2011 - Gazze'deki yönetimin başbakanı İsmail Haniye, El Fetih ve Hamas arasında uzlaşının sağlanması için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Haniye, Cuma hutbesinde Filistin'deki uzlaşı çabaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İki tarafın da uzlaşıyı gerçekten istediğini kaydeden Haniye, ancak bunun başarılabilmesi için aşılması gereken konular olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: ''Öncelikle, İsrail tehditlerine karşı koymalı, onların bizi etkilemesine izin vermemeliyiz. İkinci olarak, bağımsız olarak karar alan bir Filistin'e ihtiyaç var, özellikle de Ramallah'ta. Gazze'de gördüğünüz gibi aldığımız kararların hiçbirinin bağımsız olduğu konusunda bir şüphe yok. Üç, Filistin Yönetimi, ister ekonomik, ister askeri isterse de siyasi olsun baskılara teslim olmamalı. Dört, uzlaşının tüm unsurlarının dürüstçe ele alınmasını istiyoruz. Batı Şeria'daki tüm siyasi mahkumlar acilen serbest bırakılmalı. Beş, Filistin güvenlik gücü, ulusun amaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılmalı. Altı, ister Gazze'de ister Batı Şeria'da olsun ailelerin yeniden birleşmesi sağlanmalı. Yedi, seçimler konusunda anlaşma olmalı. Sekiz, üzerinde anlaşılmış bir direniş ajandamız olmalı. Dokuz, eğer İsrail vergi paralarının ödenmesini durdurur, ABD de yardımı keserse, alternatif bulmalıyız. Bu da Arap parasıdır. Avrupa bankalarında milyarlarca nakitleri var. İstediğimiz şey, iyilik değil. Bu onların görevi. Çünkü biz onların davasını savunuyoruz.'' - ''Kudüs bir amentü'' Bu arada Ramallah'ı ziyaret ederek Abbas'tan İsrail'le müzakerelere devam etmesini isteyen Ürdün Kralı Abdullah'a seslenen Haniye, ''Ürdün hükümeti ve kralına Kudüs'te olanlara karşı koyması çağrısı yapıyorum'' dedi. 'Gücü elinden bulunduranlardan' da sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen Haniye, ''Kudüs, bir fikir değil, bir amentü. Bu da, sorunun 'helal' ve 'haram' noktasında değerlendirilmesini gerektiriyor. Dolaysıyla canımızı da ortaya koymalıyız'' diye konuştu.