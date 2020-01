-Haniye parti başkanlarıyla görüştü TBMM (A.A) - 03.01.2012 - Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. TBMM'deki BDP Grubu'nda gerçekleyen görüşme, 40 dakika sürdü. Görüşmeye BDP Siirt Milletvekili Gültan Kışanak ile BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da katıldı. Tan, Haniye'yi Arapça ''ehlen ve sehlen'' sözleri ile karşıladı. BDP Genel Başkanı Demirtaş, Haniye ve beraberindekileri Türkiye'de görmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, ''Türkiye toplumu bütün bileşenleriyle ve elbette ki parlamentodaki partilerimizin birçoğu gibi bizlerde BDP olarak mazlum Filistin halkının 50 yıla yakındır devam eden onurlu haklı mücadelesini tümüyle destekliyoruz, yanlarındayız'' diye konuştu. ''Çoğu zaman bu ülkede ezilenler adına mücadele eden bizlerin de yüreği Filistin halkıyla birlikte attı. Bütün ezilenlerin ve mazlumların dayanışması bizim açımızdan çok değerli çok anlamlıdır'' diyen Demirtaş, ''kritik bir dönemde, kritik bir siyasi süreçte'' Türkiye'ye yapılan ziyaretin yanısıra BDP'ye gelinmesinin de anlamlı olduğunu söyledi. -HAS Parti- HAS Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Haniye, İstanbul'da, Partinin Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile dün akşam saatlerinde İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze ablukası, Kudüs'ün durumu, El Fetih–Hamas yakınlaşması başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Haniye, Gazze ablukası başta olmak üzere, Filistin ve bölge politikaları konusunda Türkiye'nin ve Has Parti'nin gösterdiği duyarlılıktan dolayı Kurtulmuş'a teşekkür etti. Yurtlarında 60 yıldır devam eden işgale başından beri mukavemet ettiklerini belirten Haniye, şunları kaydetti: ''İşgal sürdükçe bu mücadele de devam edecek. İşgal sona ermeden asla topraklarımıza huzur ve barış gelmeyecek. Biz yılmadan direndik ve vatanımızı siyonist güçlere teslim etmedik. Şu anda HAMAS olarak, 2006 yılından daha güçlüyüz.'' Numan Kurtulmuş da Haniye'nin yıllar sonra ablukayı aşıp başlattığı bu gezinin, başkenti Kudüs olan özgür ve egemen Filistin devletinin kuruluşu için başlangıç olacağını belirterek, ''Artık 'Filistin Devleti' gerçeği vardır. Sizin mücadeleniz sayesinde bu gerçeği dost ve düşman herkes tarafından kabullenilir hale gelmiştir'' dedi.