T24 LogoT24 Logo
Dünya

Haniye: Mavi Marmara sayesinde zafer kazandık İSTANBUL (A.A)

02 Ocak 2012 16:52

-Haniye: Mavi Marmara sayesinde zafer kazandık İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012 - Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye, Filistin tarihinde Mavi Marmara olayının önemli bir yeri olduğunu belirterek, ''Mavi Marmara şehitleri sayesinde biz ambargoyu kırdık ve İsrail'in bu kuşatmasına karşı da zafer kazandık'' dedi. Haliç Tersanesi'nde bulunan Mavi Marmara gemisinin önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Haniye, Allah yolunda şehit olanların ölmediğini, şehitlerin Allah katında rızıklanmaya devam ettiğini kaydetti. Haniye, hain ellerin Filistin halkı ile dayanışma içerisine giren Mavi Marmara'daki kahramanların bir kısmını şehit ettiğini, tarihte hiç görülmemiş bir korsanlık olayı ile karşı karşıya kaldıklarını kaydetti. İsrail'in bu saldırıyla bütün dünyaya mesaj vermek istediğini, Filistin halkına olan desteği kırmayı amaçladığını bildiren Haniye, şunları kaydetti: ''Filistin tarihinde önemli bir yeri olan Mavi Marmara'nın hemen başında bütün dünyaya şunu söylemek istiyorum; Mavi Marmara şehitleri sayesinde biz ambargoyu kırdık ve İsrail'in bu kuşatmasına karşı da zafer kazandık. Mavi Marmara şehitlerinin kanları Gazze sahillerine kadar ulaştı ve Gazze halkının gönüllerini kuşattı. Mavi Marmara şehitlerinin kanları, Filistin şehitlerinin kanlarıyla birleşerek gelecek için umut vadetti. Bu Mavi Marmara şehitleri sayesinde Türkiye'nin rolünü, tarihi misyonunu yeniden hatırladık, Türkiye kendi rolüne tekrar döndü. Biz buradan bütün dünyaya şunu ilan etmek istiyoruz; ey işgalci kuvvetler, ey İsrail, belki siz Mavi Marmara'nın Gazze sahillerine ulaşmasını engellemiş olabilirsiniz ama bugün görüldüğü gibi Gazzeliler Mavi Marmara'ya ulaşmış durumda.'' Haniye, Mavi Marmara şehitlerini tarih boyunca unutmaması için Gazze Limanı'nda bir yer yaptıklarını ve bu yeri Mavi Marmara şehitleri olarak isimlendirdiklerini kaydederek, ''9 ayrı bölüm yaptık ve her bir bölüme ayrı bir şehidin adını koyduk. Bizim üzerimizindeki sorumluluğu sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24