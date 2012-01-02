-Haniye: Mavi Marmara sayesinde zafer kazandık İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012 - Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye, Filistin tarihinde Mavi Marmara olayının önemli bir yeri olduğunu belirterek, ''Mavi Marmara şehitleri sayesinde biz ambargoyu kırdık ve İsrail'in bu kuşatmasına karşı da zafer kazandık'' dedi. Haliç Tersanesi'nde bulunan Mavi Marmara gemisinin önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Haniye, Allah yolunda şehit olanların ölmediğini, şehitlerin Allah katında rızıklanmaya devam ettiğini kaydetti. Haniye, hain ellerin Filistin halkı ile dayanışma içerisine giren Mavi Marmara'daki kahramanların bir kısmını şehit ettiğini, tarihte hiç görülmemiş bir korsanlık olayı ile karşı karşıya kaldıklarını kaydetti. İsrail'in bu saldırıyla bütün dünyaya mesaj vermek istediğini, Filistin halkına olan desteği kırmayı amaçladığını bildiren Haniye, şunları kaydetti: ''Filistin tarihinde önemli bir yeri olan Mavi Marmara'nın hemen başında bütün dünyaya şunu söylemek istiyorum; Mavi Marmara şehitleri sayesinde biz ambargoyu kırdık ve İsrail'in bu kuşatmasına karşı da zafer kazandık. Mavi Marmara şehitlerinin kanları Gazze sahillerine kadar ulaştı ve Gazze halkının gönüllerini kuşattı. Mavi Marmara şehitlerinin kanları, Filistin şehitlerinin kanlarıyla birleşerek gelecek için umut vadetti. Bu Mavi Marmara şehitleri sayesinde Türkiye'nin rolünü, tarihi misyonunu yeniden hatırladık, Türkiye kendi rolüne tekrar döndü. Biz buradan bütün dünyaya şunu ilan etmek istiyoruz; ey işgalci kuvvetler, ey İsrail, belki siz Mavi Marmara'nın Gazze sahillerine ulaşmasını engellemiş olabilirsiniz ama bugün görüldüğü gibi Gazzeliler Mavi Marmara'ya ulaşmış durumda.'' Haniye, Mavi Marmara şehitlerini tarih boyunca unutmaması için Gazze Limanı'nda bir yer yaptıklarını ve bu yeri Mavi Marmara şehitleri olarak isimlendirdiklerini kaydederek, ''9 ayrı bölüm yaptık ve her bir bölüme ayrı bir şehidin adını koyduk. Bizim üzerimizindeki sorumluluğu sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz'' dedi.