-Haniye: ''Filistin halkı sevgisini gösterecek'' GAZZE (A.A) - 11.09.2011 - Gazze'de bulunan Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel Gazze ziyareti için hazırlıklarını sürdürdüklerini ve bu sayede Filistin halkının Türkiye'ye olan sevgisini göstereceğini söyledi. BM'nin Palmer raporuna karşı Türkiye'nin yanında yer aldıklarını da belirten Haniye, ''Sızan bilgilere göre rapor, çok kötü bir rapor'' dedi. Gazze'de AA muhabirine mülakat veren Haniye, Türkiye'nin yaptığı çalışmalarla bölgedeki üstün gücün Arap ve İslam alemi olduğunu göstermeye çalıştığını, Filistin halkı olarak, Ankara'nın, ambargonun kaldırılmasına yönelik attığı her adımı desteklediklerini söyledi. Haniye, Türkiye'nin İsrail ile diplomatik ilişkilerini en alt seviyeye indirmesi, askeri ilişkileri askıya almasının da Filistin halkı için büyük bir destek olduğunu belirtti. SORU: ''Türkiye'nin, Filistin meselesinde verdiği mücadeleye Arap ve İslam dünyası yeterince destek oluyor mu?'' Haniye: ''Türkiye'nin Filistin davasına ilgisi için Türkiye'ye ve halkına teşekkür ederiz. Aynı zamanda özgürlük gemisinde (Mavi Marmara gemisinde) şehit düşen kardeşlerime selam ve saygılarımı gönderiyorum. Bu kardeşlerim Gazze'ye uygulanan ambargoyu kırmak için şehit düştüler. Türkiye, bölgedeki gidişatın düzeltilmesinin yanı sıra İsrail'in uyguladığı politikanın bir işgal politikası olduğunu anlatıyor. ''Türkiye, yaptığı çalışmalarla bölgedeki üstün gücün Arap ve İslam alemi olduğunu göstermeye çalışıyor. Biz Filistin halkı olarak, özellikle Gazze halkı olarak, Türkiye'nin ambargonun kaldırılmasına yönelik attığı her adımı destekliyoruz. Kudüs dahil, bütün Filistin topraklarının İsrail işgalinden kurtarılmasına yönelik çabalarını destekliyoruz. Türkiye'nin İsrail'e karşı diplomatik ilişkilerini en alt seviyeye indirmesini, askeri ilişkileri askıya almasını, büyük saygıyla karşılıyoruz. Bu durumun Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını düşünüyorum. Türkiye'nin böyle yapması Filistin davasına ve Filistin halkına çok büyük bir destektir.'' SORU: ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır, Libya ve Tunus'u kapsayan bir gezi düzenleyecek. Erdoğan, Mısır ziyaretinde Gazze'ye gitmek istediğini de söyledi. Siz Başbakan Erdoğan'ın olası Gazze ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' Haniye: ''Bu zamana kadar Başbakan Erdoğan ile her konuşmamızda, Filistin halkı ve hükümeti adına, kendisini Filistin ve özellikle Gazze'ye davet ettim. Biz Başbakan Erdoğan'ın buraya gelmek istediğini duyduk. Bu ziyaret için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz. Filistin halkı, olası ziyareti tarihi bir ziyaret olarak değerlendirecektir. Türkiye'nin, tarihçe bağlı kaldığı Filistin davasına ve Kudüs'e bağlılığını yeniden canlandırma olarak değerlendiriyorum. Biz hazırlıklarımıza Başbakan Erdoğan Gazze'ye gelecekmiş gibi devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılması için bakanlar kurulu kararıyla yüksek bir komisyon kurulmuştur. Bu ziyaret, tarihi bir ziyaret olacaktır. Filistin halkı, Türkiye'ye olan sevgisini gösterecektir. Türkiye'nin bölgede ve özellikle Gazze'deki yeni rolüne ilgisini gösterecektir. Hepimiz, bu ziyaretin gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Türkiye Başbakanlığı ile görüşmelerimiz oldu bu konuyla ilgili. Ancak bu dakikaya kadar ziyaretle ilgili kesin bir cevap alamadık. Yine de bu röportajı vesile ederek, Başbakan Erdoğan'ı Gazze'ye özellikle davet ediyorum. Çünkü gerçekten bu ziyaret, Gazze'ye uygulanan zalim ambargoyu kırmak için gerçek bir adım olacaktır. Bu ziyaret, Filistin halkının, Türkiye halkı ve hükümetine olan sevgisini gösterme fırsatı sunacaktır.''