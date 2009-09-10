Hanımın Çiftliği krizden etkilenmedi

Özgü Namal ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerini paylaştığı dizi hem reyting savaşını hem de oyuncu ücretlerini canlandırdı.









Kanal D’nin Orhan Kemal’in aynı adlı romanından ekrana uyarlanan dizisi Hanımın Çiftliği, reytingleri ve oyuncu ücretlerini canlandırıyor. İddiaya göre Namal, bölüm başına 25 bin TL, Aslantuğ ise 40 bin TL alıyor. Bu rakamlar dilden dile dolaşınca diğer dizi ve filmlerin oyuncuları da pazarlıklarında “Hanımın Çiftliği”nin oyuncularının ücretlerini örnek göstermeye başladı. Dizinin yapımcısı Gold Film’in sahibi Faruk Turgut, bu rakamların konuşulmasına tepki gösterdi: “Ben oyuncuları futbolculara benzetiyorum. Bugün Mehmet Aslantuğ’un yerine Muzaffer rolünü o kadar iyi oynayacak başka bir oyuncu daha var mı? Ya da Özgü Namal gibi kaç tane daha iyi oyuncu adı sayabilirsiniz? Ben çektiğim bütün dizilerde Erkan Pettekkaya ya da Murat Han’a da hak ettiği neyse onu veririm. Ederi olan varsa, bu rakamı vereceksin, ki ben Mehmet Aslantuğ ile fiyat bile konuşmadım. ”