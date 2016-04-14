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Hani'de gazi olan komutan, askeri casusluktan yargılanmış!

Yüzbaşı Ersel Ezen’in, karar duruşmasına görevini aksatmamak için gitmediği belirtildi

14 Nisan 2016 12:42

Diyarbakır Hani'de 2 askerin şehit olduğu karakol saldırısında, askeri casusluk davasından sanık olarak yargılanan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ersel Ezen'in de yaralandığı ortaya çıktı.

Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre,  36 yaşındaki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ersel Ezen’in Askeri Casusluk Davası’nda sanık olarak yargılandığı ve beraat ettiği öğrenildi. 2015 Temmuz ayından beri İlçe Jandarma Komutanlığı yapan Yüzbaşı Ezen’in, karar duruşmasına görevini aksatmamak için gitmediği belirtildi.

 

Gözünü kaybedebilir

 

Tedavisi süren Ezen’in saldırı sonrasında bir gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, saldırı sırasında Ezen’in eşinin ve oğlunun da lojmanda olduğu öğrenildi. Ezen’in eşinin hafif yaralandığı, oğlunun ise yara almadığı belirtildi.

 

10 yıl istenmişti

 

Ezen, Nisan 2013’te başlayan İzmir Askerî Casusluk Davası’nda 49’u muvazzaf asker 357 sanıklı davada casusluk suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanmış ve tüm sanıklarla birlikte beraat etmişti.

 

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