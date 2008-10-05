Hani oralar BBG eviydi

PKK'dan hain saldırı

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Kimsesiz, garip ve yapayalnız bir karakol

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Hakkâri'nin İran ve Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine 40, Irak sınırına 4 kilometre uzaklıktaki Aktütün Karakolu, 1992’den bu yana 5. kez PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Beş ay önce altı askerin şehit edildiği karakola Irak'ın kuzeyindeki kamplardan Türkiye'ye sızan ve sınırın diğer tarafından ağır silahlarla destek veren yaklaşık 350 terörist tarafından önceki gün öğle saatlerinde yapılan saldırıda altısı uzman erbaş ve sekizi er olmak üzere toplam 15 asker şehit düştü, 21 asker de yaralandı. İki askerden haber alınamazken 23 terörist etkisiz hale getirildi.Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, dün sabah basını bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'nün batıdan emniyetini sağlayan Bayraktepe'deki birliğe teröristlerce saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi. Teröristlerin Irak'ın kuzeyinden ağır silahlarla desteklendiğini belirten Gürak, şunları kaydetti:"Saldırıdan önce, bir jandarma özel harekât timi ile takviye edilen emniyet unsurlarının bulunduğu Bayraktepe bölgesinde bir bölüğe yakın kuvvet bulunmaktaydı. Ayrıca bölge gelişmelere bağlı olarak bir jandarma özel harekât bölüğü ve bir komando bölüğü ile de takviye edilmiştir.Çatışmanın başlamasından önce görüntü alınan bölgeler, topçu ve havanlarla ateş altına alınmış ve iki kol taarruz helikopterleri de bölgede görev almıştır. Ayrıca Aktütün Karakolu’na 10 kilometre mesafede Irak’ın kuzeyinde bir terörist grup tespit edilmiş ve bu grup önce Hava Kuvvetleri, daha sonra topçu tarafından ateş altına alınmıştır. Çatışmalar, akşam karanlığına kadar devam etmiştir.Bir astsubay, altı uzman erbaş, sekiz erbaş ve er olmak üzere 15 güvenlik görevlisi şehit olmuştur.Zayiatın büyük kısmı Irak'ın kuzeyinden yapılan ağır silah atışları nedeniyle meydana gelmiştir. İki uzman erbaş ile henüz temas kurulamamış olup bölgede arama faaliyetleri devam etmektedir.23 terörist etkisiz hale getirilmiş olup hava kuvvetleri ve topçu ateşleri sonucunda etkisiz hale getirilen terörist miktarı henüz tespit edilememiştir. Şehit olan personelimize Allah’tan rahmet, silah arkadaşlarına ve onların değerli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölücü terör örgütü ile mücadeleye, yurt içinde ve yurt dışında artan bir kararlılıkla devam edilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır."Gürak, yaralı askerlerin tam sayısı hakkında açıklama yapmazken, soru üzerine iki personelin ağır yaralı olduğunu, arama tarama faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. Yaralanan 21 askerden sağlık durumu ciddi olan altı asker, Genelkurmay'dan gönderilen ambulans uçakla Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne sevk edildi. Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, PKK bir süredir hazırlık yaptığı saldırı için Zap’taki teröristleri kullandı. Teröristler sınıra yakın bölgelere çok sayıda sığınak yaptı; uçaksavar, ağır makineli biksi ve taşınabilir havan toplarını da beraberinde getirdi.Önceki gün 13.00 sıralarında harekete geçen teröristler karakola uzak koruma sağlayan Bayraktepe bölgesinde konuşlu askerleri hedef aldı. Bölgeye uçaksavar ve ağır makineli silahlarla ateş açılırken askerler burada şehit oldu.Karakola önceden konuşlu Jandarma Özel harekât Timleri, teröristlere anında karşılık verdi ve başlayan şiddetli çatışma saatlerce sürdü. Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndan kalkan helikopterler de teröristlerin bulunduğu alanı bombaladı. Teröristlerden 23’ü öldürülürken diğerleri ağır silahlar ile bu silahları taşıdıkları katırları bırakıp kaçtı.Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderilerek havadan da destekli kapsamlı operasyon başlatıldı. PKK’lıların kaçış noktaları da havadan ateş altına alınırken, karadan yürütülen operasyonlarda zaman zaman teröristlerle sıcak temas sağlanıyor. Irak Kürdistan Yurtsever Birliği’nin internet sitesi, Türk savaş uçaklarının Kandil üzerinde uçtuğu haberini verdi.Çatışmaların halen devam ettiği bölgeye gitmeye çalışan gazeteciler ise PKK üyeleri tarafından Aktütün köyüne 5 kilometre mesafedeki yola döşenen mayın nedeniyle bölgeye gidemedi.Saldırı planlarının 26 Eylül'de Kandil’de yapılan ve Murat Karayılan, Cemil Bayık, Feyman Hüseyin, Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 30 PKK yöneticisinin katıldığı toplantıda alındığı öne sürüldü.Bu arada 15 güvenlik görevlisiyle birlikte şehit olduğuna ilişkin Sivas'taki ailesine bilgi verilen Uzman Çavuş Bahattin Erturhan'ın adının Genelkurmay'ın internet sitesindeki 'şehit listesi'nde yer almadığı görüldü. Erturhan ailesi, çocuklarının kayıp iki askerden birinin olabileceği ihtimalinin de bulunduğunu, yetkililerden kesin açıklama beklediklerini söyledi.Öte yandan, Cumhurbaşkanı Gül, Astsubay Çavuş Hasan Önal'ın bugün Eskişehir'de kılınacak olan cenaze namazına katılmaya karar verdi.Aktütün Karakolu, Türkiye ile Irak arasındaki sınırda, arazi şartları nedeniyle takip ve kontrolün çok zor uygulandığı bir bölgede bulunuyor. Karakola bugüne kadar PKK'lıların düzenlediği 5 saldırıda 44 asker şehit düştü. İlk saldırı 12 Eylül 1992'de yapıldı. Saldırıya Irak’ın kuzeyinden gelen 400 terörist katılırken 22 asker şehit oldu. 5 Haziran 2007’deki saldırıda teröristler püskürtüldü. Saldırıda ölen olmadı. 22 Temmuz 2007’deki saldırıda bir er şehit olurken teröristler püskürtüldü. 9 Mayıs 2008’deki saldırıya da yine Irak’ın kuzeyinden gelen 200 terörist katıldı, 6 asker şehit oldu, 19 terörist de öldürüldü. PKK’lıların bu yılın ikinci saldırısı önceki gün gerçekleşti.