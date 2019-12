'Hani benim Receb'im'

T24 - Cumhuriyet Halk Partisi, 12 Eylül’de yapılacak referanduma sayılı günler kala, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek referandum çalışmalarına start verdi.



Akatlar’daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya CHP’nin önemli isimleri Nur Serter, Mehmet Sevigen, Bihlun Tamaylıgil, İlhan Kesici de katıldı. Kanal D'de yer alan habere göre;





'BU GÖREVİ BIRAKIR GİDERİM'



İlk olarak CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek yaptı. Şimşek konuşmasının ilk bölümünde CHP’de yapılması düşünülen örgütlenmeden bahsetti. Şimşek, "Sadece atar ve toplardamarlara değil, kılcal damarlara varacak bir örgütlenmeye ihtiyacımız var. Bu örgütlenme CHP’ye İstanbul avucumuzun içinde örgütlenmesini getirecek. Kişilerin kimlik numaraları adresleri eğer mümkünse fotoğrafları, telefon numaraları olacak. Bu örgütlenme modeli CHP’nin yıllardan beri özlediği, istediği, beklediği bir modeldir. Bu örgütlenme modeli yapılan seçimlerde sandığa sahip çıkma modelidir. Sayın Genel Başkanımızın bizden isteği bu. Bizim ilçe başkanlarımızdan isteğimiz bu. Eğer yoksa insan kovalayacağız. Bu iş bu kadar ciddi ve önemli" dedi.

Şimşek, "Bu yapılanma Türkiye genelinde olduğunda sayın Genel Başkan sayın Genel Sekreter girdiklerinde Türkiye’yi görecekler Biz İstanbul için bir kitapçık yaptıracağız. A mahalle, b cadde, c sokak. Telefon çalacak alo Berhan Şimşek. Bu testi yaptığımda başarıysa o ilçe başkanımın omuzlarımın üstünde yeri var. Hayır ilçe başkanı başaramadı; il başkanı da başaramadı. Lütfen bu görevi bırakır giderim. Bu örgütlenme modelini başaramazsak iktidara giden yolda en büyük engeli kaldıramamış oluruz. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Sahip çıkacağız seçmenin oyuna namusuna. Sahip çıkacağız Türkiye’nin geleceğine" diye konuştu.





'ÖNCE ÇALIŞACAĞIZ; SONRA AĞLAMAYACAĞIZ'



Şimşek CHP’nin kapısının herkese açık olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Biz örgütü örgütleyerek halkı örgütlemek istiyoruz. CHP iktidarını istiyoruz. Hepimiz istiyoruz" şeklinde konuştu.



Şimşek, "CHP ‘de Recep Tayyip Erdoğan’ın bile hakkı var. Çünkü partiyi okyanus çetesinden kurdurmadılar. Anadolu Rumeli Müdafaa - i Hukuk Cemiyeti devamlılığıyla kuruldu. Dedelerimizin, atalarımızın Kürdün, Lazın, Çerkezin kurduğu bir parti. 73 milyonun partisi olması isteği arzusu ve çalışması içindeyiz. Herkesi getirin bu örgütlenme modeli içinde monte edin “ şeklinde konuştu.



Referandumla ilgili de konuşan Şimşek, “ Birileri yoluyor. Biz yorulmak için buradayız.İşimize bakacağız. İstanbul kazan biz kepçe olacağız ayın 5’i itibariyle. Arkadaşlarımız okulda olacaklar . Seçimden sonra İlçe Seçim Kurulunda olacaklar . İşte o zaman Tuzla gitmeyecek. İşte o zaman elimizden aldılar demeyeceğiz yurttaşın oyunu. Önce çalışacağız sonra ağlayamayacağız" dedi.



Şimşek, "Bu örgütlenme yapıldığında kılcal damar örgütlenmesi yapıldığında vücudun her yerine kan pompalanacak“ şeklinde konuştu





'YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE'



Şimşek, "Ya devlet başa ya kuzgun leşe hangisi olsun o ceberruh devlet değil hizmetkar devlet o devlet baş olsun. Bunu 12 Eylül’de Recep Bey’e öğretmeliyiz. Bir gazete dağıtmak istedim çeperlere kenar semtlere 16 bin kahve ve kıraathane var İstanbul’da. Rakam 240 bin lira bir ayda. Hadi merkez semtleri çıkaralım 10 bin olsun 160 bin lira. Ben on bin gazeteyi dağıtamazken vatandaş 37 bin gazete basıyor. Ama 700 binini bedava dağıtıyor. Kimlerle mücadele ettiğimizi anlatabiliyor muyum ? Onun için arkadaşlar bu referandumda büyük paramız yok ama büyük yüreğimiz var. Bu referandumda vicdanımızı yüreğimizi alın terimizi örgütleyeceğiz. Bu referandum hayır deme yüreğini beynini algısını bedenine ruhunda hisseden herkes bu referandumda adaydır" diye konuştu.





'DOĞRUSU HAYIR. BU SLOGANLA YOLA ÇIKACAĞIZ'



Referandumla ilgili konuşmaya devam eden Şimşek, “Hiçbir totaliter rejimde şeriat düzeninde bile insana 26 soru sorulup bir cevap istenmez. 26 soru bir cevap. Laurel ve Hardy’nin bir repliği ardır. Hardy Laurel’e diyor ki Ben senin gözüktüğün kadar aptal değilim .Laurel de evet diyor. Recep Tayyip Erdoğan bu toplumu aptal yerine koyuyor. 26 soru soru bir cevap isteyen bir anlayış. Hitler faşizmine yakışır. Sloganımız olarak da şunu bulduk; Doğrusu Hayır. YÖK’ü kaldırmıyorsa, emekliye katkıda bulunmuyorsa, çiftçinin koşullarını iyileştirmiyorsa, işveren için koşullar oluşmuyorsa, telefon dinlemeleri bitmiyorsa, esnafın yüzü gülmüyorsa, doğrusu hayır Bu sloganla yola çıkacağız" ifadesini kullandı





'SİYASETTE RECEP BEY'



Ardından da CHP’nin referandum şarkısı tanıtıldı. "Hani Benim Receb'im" şarkısından uyarlanan "Siyasette Recep Bey" salonda çalınırken bazı partililer oynamaya başladı.



Şimşek partililere "Şarkıyı beğendiniz mi" sorusuna ise, partililer alkışlayarak destek verdi.



İşte CHP’nin yeni referandum şarkısının sözleri:





Siyasette Recep Bey. Uzanmış da yatar.

Oğlan gemicik almış. AKP suya batar.

Hani benim Recebim Recebim. Hayır oyu vereceğim. ( Sana hayır diyeceğim )

Yasanı sandığa gömeceğim.

Gemi dolu pırlanta. Atma Recep Bey atma.

Ali Dibolar devri. Kesme naylon fatura ( Naylon fatura çakma )

Sandık gelir yanaşır. Recep boşa uğraşır.

Vatandaş hayır diyor. Recep niye ağlaşır ?

Recep Beyi tanırlar.Yolsuzlukta şanı var.

Kılıçdaroğlu der ki, Hayır demekte yarar var.

Hani benim Recebim Recebim.

Hayır oyu vereceğim. Yasanı sandığa gömeceğim.