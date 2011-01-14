Hani AKP'ye içiyorduk?

T24- Facebook'ta AKP'nin içki düzenemelerine karşı kurulduğu zannnedilen ve 130 bin kişinin üyesi olduğu "AKP'ye içiyoruz" etkinlik grubunun ismi aniden "Seçimlerde AK Parti'ye oy atmaya gidecem diyenler" olarak değişti. Sayfanın hacklendiği düşünülürken etkinliği düzenleyen kişi Facebook'a şu satırları yazdı: "Ben bir AK Parti'liyim. Ülkemde 130 bin içme meraklısı ülkemde insan olduğunu bilmek üzücü. Rahatsızlığınızdan dolayı çok memnunum. Bu etkinlik hacklenmedi, bilerek yapılan bir oyundu. Kimileriniz çaktı, kimileriniz çakmadı ama çok güldüm. "



Facebook'ta 'AKP'ye içiyoruz adlı davet sayfasının ismi bir gecede değişti. Sabah saatlerinde Facebook'a girenler, sayfanın adının "Seçimlerde AK Parti'ye oy atmaya gidecem diyenler" olarak değiştiğini görünce büyük şok yaşadı. Davete katılanların aslında AK Partili bir kişi tarafından oyuna getirildiği anlaşıldı.

Yeni yapılan düzenleme ile alkol satışına sınırlama getirilmesine tepki gösterenler bu kararı protesto etmek için Facebook'ta bir araya gelmişti.

Kararı protesto etmek isteyenler, 'AKP'ye içiyoruz' adlı davet sayfasına olumlu yanıt gönderdi. Etkinliğe göre, herkes 29 Ocak Cumartesi gecesi, bulunduğu şehirdeki belirli meydanlarda toplanıp içki içecekti.

Etkinliğe 1 günde 65 bin kişi kayıt oldu. Bu rakam bir süre sonra130 bine yükseldi.

Ancak herşey bir gecede değişti. Facebook sayfasına girenler sabah büyük bir şok yaşadı. Çünkü etkinliğine katılacakları davetin adı 'Seçimlerde Ak Parti'ye oy atmaya gidicem diyenler' olarak değiştirilmişti.

İddiaya göre, bu değişikliğin sebebi sayfanın AK Partili bir kişiye ait olması...

'AKP' ye içiyoruz ' adında bir fan sayfası kuran bu kişi ardından 'AKP'ye içiyoruz adında bir event sayfası açtı ve 130 bin kişiyi topladı. Daha sonra da üyeleri çığ gibi büyüyen etkinliğin ismini bir gecede "Seçimlerde AK partiye oy atmaya gidecem diyenler" olarak değiştirdi.

Etkinliği düzenleyen kişi sayfasına şu satırları yazdı:

"Ben bir AK Parti'liyim. Ülkemde 130 bin içme meraklısı ülkemde insan olduğunu bilmek üzücü. Rahatsızlığınızdan dolayı çok memnunum. Bu etkinlik hacklenmedi, bilerek yapılan bir oyundu. Kimileriniz çaktı, kimileriniz çakmadı ama çok güldüm. "