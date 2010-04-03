'Hangisi robot hangisi insan?'

T24- Daha önce insan görünümlü birçok robot üreten ve bir robot ailesi kurmayı hayal eden Profesör Hiroşi İşiguro tarafından geliştirilen bu yapay kadının hareketlerinin, daha önceki robotlara oranla çok daha doğal olduğu görüldü.







Profesör İşiguro, tanıtım sırasında yaptığı açıklamada, ekibinin insan duygularını ifade edebilen robotlar yapmak istediğini söyledi.







Uzun siyah saçlı ve siyah etekli robot tanıtım sırasında, model olarak kullanılan 20'li yaşlardaki genç bir kadının gülümseme, öfkelenme gibi tüm hareketlerini hemen ve gerçeğinden farksız taklit etti.





Gerçek insanın yüz ifadelerinin bir kamerayla filme alındıktan sonra elektrik sinyalleriyle robota gönderen bir teknoloji kullanıldı. Gerçek kadınla androidi ayırmanın gerçekten güç olduğu tanıtımda, model kadın gazetecilere, "Bir ikiz kızkardeşim olduğu hissine kapıldım" dedi.



Roboton dişlerini göstererek gülmesinin gerçek bir insan görünümü kazandırdığını söyleyen Prof İşiguro, daha önce geliştirilen bu tip robotların çok sayıda ekleminin olmasından ötürü daha karmaşık ve masraflı olduğunu kaydetti.







Japon bilim adamı, geliştirdikleri yeni teknoloji sayesinde insan görünümlü robotları üretmenin daha kolaylaştığını belirterek, böylece bu robotlardan daha fazla alanda faydalanmanın mümkün olacağını düşündüklerini söyledi.







Yüzü sentetik deriden yapılan ve bir hastanede deneme amacıyla hastalara eşlik etmesi düşünülen "Geminoid-TMF" adlı robot 160 bin TL'ye satılacak. Robota ayrıca bir bilim müzesinde de deneme amaçlı bir görev verilmesi bekleniyor.