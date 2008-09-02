Hangisi Kral eşi olacak?

Afrika ülkelerinden Swaziland'da on binlerce genç kız, Kral Üçüncü Msvati'nin 14'üncü eşi olmak için yarıştı. Yarı çıplak genç kızlar, Kral'ın önünde geleneksel danslarını yaparak göze girmeye çalıştı.



Yetişkin nüfusunun yüzde 40'ı HIV taşıyıcısı olan, halkının üçte ikisi yoksulluk içinde yaşayan Swaziland'ın Kralı Msvati geçen ay Forbes dergisinin listesinde en zengin 15'inci hükümdar olarak yer almıştı. Msvati, 13'üncü eşini 2005'te seçmişti. Kralın yeni eşini bugün belirlemesi bekleniyor.



Geçen hafta, bu yoksul ülkenin kralının eşleri toplu olarak Avrupa'ya alışverişe gidince büyük eleştiriler gelmişti.

