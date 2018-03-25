Hangi ülkeler LGBT bireylerin orduya katılmasına izin veriyor?

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın bir politikasını daha rafa kaldırdı. Trans bireylere Amerikan ordusunun kapılarını kapattı. ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel bireylerin istisnalar dışında orduda görev yapmasını yasaklayan bir karara imza attı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Trump, transseksüel bireylerin asker olabilmelerine imkan sağlayan önceki talimatını iptal etti. Böylelikle (ABD Savunma Bakanı Jim) Mattis'in yeni bir düzenleme yapmasına imkan sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ameliyat ve ilaç tedavisi de dahil kayda değer düzeyde tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' teşhisi konulan kişilerin orduya girmesinin veya orduda kalmasının, askeri etkinlik açısından risk oluşturcağı yönündeki çalışmalara işaret edildi.

Peki, dünyada LGBT bireylerin orduya katılmasına izin veren ülkeler hangileri?

Almanya: Almanya'da askeri personelin kişisel ilişkilerinin askeri görevleriyle bir ilgisi olmadığı savunuluyor. 2000 yılında LGBT bireylerin subay olmasıyla ilgili bir yasak vardı, ama Alman hükümeti bu kısıtlamayı kaldırdı.

Fransa: Fransa LGBT bireylerin silahlı kuvvetlerde görev almasına ilişkin tarafsızlık politikasının işleyeceğine inanıyor. Ancak buna rağmen eğer bu kaynaştırmanın birliklerinde karmaşaya sebep olduğu hissedilirse, bu personeller kovulabiliyor.

İsrail: İsrail Savunma Kuvvetleri resmi politikasında cinsel yönelim önemli değil.

Belçika: Belçika LGBT üyelerine ordu her zaman açık. Ancak tıpkı Fransa'da olduğu gibi eğer birisi ordu düzenini bozacak bir davranış sergilerse kovulabiliyor ya da transfer edilebiliyor.

Danimarka: İskandinav ülkeleri sosyal toleransları ile ünlü ve bu bölgedeki ülkeler, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan, İnsan Gelişim İndeksinde oldukça yüksek sırada yer alıyorlar. Danimarka'daki bu sosyal tolerans, LGBT topluluğunun orduda görev almasına da olanak sağlıyor.

Kanada: 2005'te eşcinsel evliliğini yasallaştıran dünyadaki dördüncü ülke olan Kanada'da LGBTI bireyler orduda görev yapabiliyor.

Avustralya: Avustralya ordusunda LGBT üyelerine yönelik hiçbir negatif etki bulunmuyor. Ülkede geçen sene trans cinsiyetli bir asker yarbay rütbesine ulaştı.

Yeni Zelanda: 1993’ten bu yana gay adaylara izin veren Yeni Zelanda ordusunda LGBT üyeler için destek ağları mevcut.

İspanya: İspanya’da, LGBT topluluğu üyelerinin orduya katılmaları için hiçbir engel yok.

Hollanda: Hollanda eşcinsel ordu üyelerine izin veren ilk ülke.