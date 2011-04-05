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Sağlık

Hangi meyveler kanser riskini azaltıyor?

Doğru beslenerek kanser riskinin azaltılabileceği belirtildi. İşte kanserden koruyan mucizevi yiyecekler:

05 Nisan 2011 03:00

T24 - Doğru beslenerek kanser riskinin azaltılabileceği belirtildi. İşte kanserden koruyan mucizevi yiyecekler:


Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Cirit, doğru beslenerek kanser riskinin azaltılabileceğini belirtti.


Kanserden korunma konusunda en etkili yöntemlerin başında antioksidanlardan zengin beslenme geldiğini ifade eden Cirit, şöyle devam etti:


"Yapılan bir araştırmada incelemeye alınan 170 adet kanser türünün 132'sinde antioksidanlardan zengin sebze ve meyve tüketerek beslenmenin kansere karşı koruyucu etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu da sağlıklı beslenmenin koruyucu etkisinin  yüzde 77'lerde olduğu anlamına gelir. En önemli antioksidanlar C, A, E vitaminleri, selenyum ve bazı antioksidan gibi hareket eden kartenoidler, flavonoidler, inositol, fitatlar ve fenol içeren bileşiklerdir. 



Kivi, böğürtlen, sarımsak


Önemli antioksidan kaynakları olarak kuşburnu, yeşil yapraklı sebzeler, kivi, yeşil ve kırmızı biber, domates, havuç, kayısı, sarı ve turuncu renkteki tüm sebze ve meyveler, fındık, ceviz gibi sert kabuklu meyveler, özü ayrılmamış tahıllar, kurubaklagiller, kara üzüm, kiraz, ahududu, böğürtlen, erik , çilek, beyaz üzüm, elma, şeftali, bezelye, soğan, patates, soya fasülyesi, kakao, yeşil çay, sarımsak, soğan, pırasa, turp, fesleğen, nane, dereotu, rezene , kereviz, maydanoz, roka, tere gibi besinleri sayabiliriz. Fakat bu besinlerle beraber tüm sebzeler, meyveler, kurubaklagiller, tahıllar, zeytinyağı, balık gibi besinlerin de yine antioksidanlardan zengin besinler oldukları unutulmamalı ve günlük beslenmede hepsine mutlaka yer verilmelidir."


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