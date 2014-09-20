Hangi meslekler kahve bağımlılığı yapıyor?

Kahve içme alışkanlıklarınız hangi meslekte olduğunuzun ipuçlarını veriyor. Pressat tarafından yapılan ve 10 bin kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre meslek sahibi insanların yüzde 85’i günde en az üç fincan kahve içiyor. En çok kahveyi tüketen meslek grubu ise gazeteciler.

Melika Çetinsaraç’ın kariyer.net’te yayımlanan haberine göre, güne başlamak için kafeine ihtiyaç duyan katılımcıların yüzde 70′i kahve içmenin çalışma becerilerini kuvvetlendirdiğini düşünüyor. Kahvenin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden çekinmediğini ifade eden katılımıların ortanı ise yüzde 62. Araştırmada erkeklerin kadınlara oranla daha fazla kahve tükettiği de ortaya çıkan veriler arasında.

Anket sonuçlarına göre en çok kahve içen kişilerin meslekleri sırasıyla şöyle:

Gazeteciler ve medya çalışanları

Polis memurları

Öğretmenler

Tesisatçılar

Hemşireler ve sağlık çalışanları

Yöneticiler

Tele satış temsilcileri

IT uzmanları

Perakende satıcılar

Şöforler

En fazla iki kupa kahve

South Carolina Üniversitesi’nin yaptığı bir başka araştırmaya göre günlük tüketilmesi gereken maksimum kafein miktarı 200 mg. Bu da iki kupa kahveye denk geliyor. Bağımlılık yaratan kahve, bu özelliğinden dolayı insanlarda sürekli daha fazla içme isteği uyandırıyor. Kalp ve damar sağlığını olumsuz yönde etkiliyor; fazla miktarda tüketildiği takdirde kan basıncını artırıyor ve ritim bozukluğu ortaya çıkarıyor. Dozunda tüketilen kahve ise diyabet hastalığı riskini, safra taşı oluşma ihtimalini, kolon kanserine yakalanma olasılığını ve karaciğer rahatsızlıklarını azaltabiliyor.