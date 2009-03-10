Hangi matador gülecek?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden alevleniyor. Liverpool ile Real Madrid 2. Tur rövanş maçında İngiltere'de karşı karşıya geliyor.



Anfield Road'da oynanacak bu zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan ilk müsabakada İngiliz temsilcisi Liverpool, İspanyol devini 82. dakikada Benayoun'un golüyle devirmeyi başarmış ve bir üst tur için büyük bir avantaj elde etmişti.



Liverpool'a bu maçta her türlü galibiyet ve beraberlik turu geçmesi için yetiyor. Real Madrid'in ise tur atlayabilmesi için rakibini iki farklı skorla ya da 1-0 dışında tek farklı skorla yenmesi gerekiyor.



İlk kez 27 Mayıs 1981'de Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde eşleşen iki takımın maçında İngiliz temsilcisi Alan Kennedy'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. Real Madrid Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde kupayı 9 kez müzesine götürmeyi başardı. Liverpool ise 5 kez mutlu sona ulaşan takım oldu. Bu iki takımın arasında ise kupayı 7 kez kazanan Milan yer alıyor.



İspanyol takımlarıyla 13 kez karşılaşan Liverpool, bu maçlardan 3 tanesini kazanırken, 6 maçtan beraberlikle ayrıldı, 4'ünden ise yenilgiyle ayrıldı. İngiliz ekibi son 6 maçtır İspanyol takımlarına karşı mağlup olmadı. En son 19 Nisan 2001'de UEFA Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona'ya 1-0 mağlup olan Kırmızılılar bu karşılaşmadan sonra yenilgi yüzü görmedi.





Real Madrid ise 9 kez karşılaştığı İngiliz ekipleri önünde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. En son 8 Nisan 2003'te Manchester United'ı 3-1 mağlup etmişti. İspanyol temsilcisi son 4 maçtır, İngilizlere karşı üstünlük kurmayı başaramadı.



LİVERPOOL CEPHESİ



İngilizlerde Albert Riera, sarı kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Alvaro Arbeloa ve Javier Mascerano ise bu maçta sarı kart görmeleri durumunda, çeyrek final ilk maçında cezalı duruma düşecek. Sol ayak bileğinde problem olan Fernando Torres'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Anfield Road'da son 7 maçını kaybetmeyen ve son 3 maçından galibiyetle ayrılan "Kırmızılılar" bu maçın mutlak favorisi konumunda. Liverpool, İngiltere Premier Lig'de şu anda 3. sırada ve lider Manchester United'ın 7 puan gerisinde bulunuyor.



Liverpool'un muhtemel 11'i şöyle:

Reina

Carragher

Skrtel

Hyypia

Fabio Aurelio

Leiva

Gerrard

Xabi Alonso

Mascherano

Kuyt

Babel (Fernando Torres)



REAL MADRİD CEPHESİ



İspanyollar Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları son 5 maçtan sadece 2'sinde galibiyet alabildi. La Liga'da 10 maç arka arkaya kazanarak müthiş bir performans yakalayan Real Madrid, hafta sonu oynadıkları Madrid derbisinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini sonlandırdı. Real hala Barcelona'nın en yakın takipçisi olarak 6 puan geriden rakibini izlemeyi sürdürüyor. Atletico Madrid maçında beraberlik golünü atan Ajax'tan transferi Klaas Jan Huntelaar ise Liverpool karşısında forma giyemeyecek.



Tecrübeli futbolcusu Raul ise Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 122 maçta 64 gole imza atarak, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor. Bu maç öncesinde orta sahadaki yıldızı Lassana Diarra da doğum günü olan 10 Mart'ta Liverpool'u eleyerek çifte sevinç yaşamak istiyor.



Real Madrid'in muhtemel 11'i şöyle:

Casillas

Sergio Ramos

Heinze

Pepe

Cannavaro

Gago

Diarra

Sneijder

Robben

Gonzalo Higuain

Raul



