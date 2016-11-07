Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 7 Kasım spor ekranı

Spor ekranında 7 Kasım Pazartesi günü hangi maçlar var? İşte televizyonlarda yayınlanacak maçlar...
00.00 NY Red Bulls - Montreal Impact / Eurosport
00.30 Coritiba - Atletico Mineiro / Lig TV3
02.00 Gimnasia - Boca Juniors / İdman TV
04.30 Oakland Raiders - Denver Broncos / FOX Sports
05.30 LA Lakers - Phoenix Suns - NBA TV
19.00 Tofaş - Anadolu Efes / NTV Spor
19.00 Beşiktaş - Adana ASKİ / TRT Spor
21.00 Tigers Tübingen - Oldenburg / tivibu spor
21.00 Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe / Lig TV3
22.15 Wurzburger Kickers - St.Pauli / Eurosport2
22.45 Fiat Torino - Olimpia Milano / tivibu spor3.