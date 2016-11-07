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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 7 Kasım spor ekranı

7 Kasım Pazartesi günü spor ekranlarında NBA, Brezilya Ligi, Darüşşafaka Doğıuş-Fenerbahçe maçının da yer aldığı basketbol ligi maçları var. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

07 Kasım 2016 03:00

Spor ekranında 7 Kasım Pazartesi günü hangi maçlar var? İşte televizyonlarda yayınlanacak maçlar...

00.00 NY Red Bulls - Montreal Impact / Eurosport

00.30 Coritiba - Atletico Mineiro / Lig TV3

02.00 Gimnasia - Boca Juniors / İdman TV

04.30 Oakland Raiders - Denver Broncos / FOX Sports

05.30 LA Lakers - Phoenix Suns - NBA TV

19.00 Tofaş - Anadolu Efes / NTV Spor

19.00 Beşiktaş - Adana ASKİ / TRT Spor

21.00 Tigers Tübingen - Oldenburg / tivibu spor

21.00 Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe / Lig TV3

22.15 Wurzburger Kickers - St.Pauli / Eurosport2

22.45 Fiat Torino - Olimpia Milano / tivibu spor3.

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