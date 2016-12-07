Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 7 Aralık spor ekranı

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları bugün yapılacak. Gecenin merakla beklenen karşılaşmasında Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.
17.30 Halkbank - Perugia / smart spor
19.00 Beşiktaş Mogaz - Selçuklu Bld / BJK TV
19.30 Arkas - Zenit Kazan / smart spor
20.00 Beşiktaş SJ - Spirou Charleroi / smart spor2
20.30 Romanya - Rusya / sports tv
21.00 Wisla Can-Pack - Fenerbahçe / FB TV
22.45 Lyon - Sevilla / tivibu spor3
22.45 Porto - Leicester City / tivibu spor4
22.45 Real Madrid - B.Dortmund / tivibu spor2.