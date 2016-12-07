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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 7 Aralık spor ekranı

Futbolda Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. İşte 7 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak spor karşılaşmaları

07 Aralık 2016 12:05

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları bugün yapılacak. Gecenin merakla beklenen karşılaşmasında Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.

17.30 Halkbank - Perugia / smart spor

19.00 Beşiktaş Mogaz - Selçuklu Bld / BJK TV

19.30 Arkas - Zenit Kazan / smart spor

20.00 Beşiktaş SJ - Spirou Charleroi / smart spor2

20.30 Romanya - Rusya / sports tv

21.00 Wisla Can-Pack - Fenerbahçe / FB TV

22.45 Lyon - Sevilla / tivibu spor3

22.45 Porto - Leicester City / tivibu spor4

22.45 Real Madrid - B.Dortmund / tivibu spor2.

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