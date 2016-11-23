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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 23 Kasım spor ekranı

Aralarında Beşiktaş-Benfica, Celtic-Barcelona maçlarının da olduğu Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları bugün oynanacak. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda

23 Kasım 2016 03:00

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürerken, Türkiye'nin Devler Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş ile Napoli Vodafone Arena'na karşı karşıya gelecek. 

İşte 23 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarına gelecek spor karşılaşmaları...

03.30 New York Knicks - Portland T.Blazers / Turkcell TV

03.30 Florida Panthers - Philadelphia Flyers / FOX Sports

04.00 Montreal Impact - Toronto FC / Eurosport

06.30 LA Lakers - OKC Thunder / NBA TV

11.30 Körling Avrupa Şampiyonası / Eurosport

14.00 Beşiktaş - Benfica / BJK TV

15.30 Körling Avrupa Şampiyonası / Eurosport2

18.00 Beşiktaş SJ - Szolnoki Olaj / aspor

19.00 Beşiktaş Mogaz - Merzifon Bld / BJK TV

20.00 Türkiye - Romanya / TRT Avaz

20.00 Helios Domzale - Banvit / smart spor2

20.00 Rostov - Bayern Münih / tivibu spor3

20.30 Flensburg - Kiel / tivibu spor

20.45 Beşiktaş - Benfica / tivibu spor2

22.45 Arsenal - PSG / tivibu spor3

22.45 Celtic - Barcelona / tivibu spor4

22.45 Napoli - Dinamo Kiev / tivubu spor2

23.00 Murcia CB - Bayern Münih / Eurosport2

23.30 Alp Disiplini Dünya Kupası/ Eurosport.

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