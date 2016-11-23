Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 23 Kasım spor ekranı

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürerken, Türkiye'nin Devler Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş ile Napoli Vodafone Arena'na karşı karşıya gelecek.
İşte 23 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarına gelecek spor karşılaşmaları...
03.30 New York Knicks - Portland T.Blazers / Turkcell TV
03.30 Florida Panthers - Philadelphia Flyers / FOX Sports
04.00 Montreal Impact - Toronto FC / Eurosport
06.30 LA Lakers - OKC Thunder / NBA TV
11.30 Körling Avrupa Şampiyonası / Eurosport
14.00 Beşiktaş - Benfica / BJK TV
15.30 Körling Avrupa Şampiyonası / Eurosport2
18.00 Beşiktaş SJ - Szolnoki Olaj / aspor
19.00 Beşiktaş Mogaz - Merzifon Bld / BJK TV
20.00 Türkiye - Romanya / TRT Avaz
20.00 Helios Domzale - Banvit / smart spor2
20.00 Rostov - Bayern Münih / tivibu spor3
20.30 Flensburg - Kiel / tivibu spor
20.45 Beşiktaş - Benfica / tivibu spor2
22.45 Arsenal - PSG / tivibu spor3
22.45 Celtic - Barcelona / tivibu spor4
22.45 Napoli - Dinamo Kiev / tivubu spor2
23.00 Murcia CB - Bayern Münih / Eurosport2
23.30 Alp Disiplini Dünya Kupası/ Eurosport.