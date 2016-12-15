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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 15 Aralık spor ekranı

Futbol ve basketbolda heyecan hafta içi de devam ediyor. İşte 15 Aralık spor ekranı

15 Aralık 2016 11:27

15 Aralık Perşembe günü, televizyonlarda yayınlanacak maçlar ve kanal listesi...

12.15 Gümüşhanespor - Kızılcabölükspor / a2

12.30 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport

13.30 Real Madrid - Club America / TRT Spor

14.00 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport

14.15 Amedspor - Fenerbahçe / a2

15.00 Snowboard Dünya Kupası / Eurosport2

18.00 Fenerbahçe - Halkbank / FBTV

18.30 Gençlerbirliği - Menemen Bld / aspor

19.15 Biatlon Dünya Kupası / Eurosport

20.00 Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid / Lig TV3

20.30 Bursaspor - Ümraniyespor / aspor

21.45 Kızılyıldız - Maccabi Fox / Lig TV2

22.00 Genoa - Fiorentina / Lig TV

22.30 St.Raphael - Fenerbahçe / smart spor

22.45 Brose Baskets - Anadolu Efes / TRT Spor

23.30 Porto - Maritimo / tivibu spor2.

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