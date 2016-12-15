Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 15 Aralık spor ekranı

15 Aralık Perşembe günü, televizyonlarda yayınlanacak maçlar ve kanal listesi...
12.15 Gümüşhanespor - Kızılcabölükspor / a2
12.30 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport
13.30 Real Madrid - Club America / TRT Spor
14.00 Alp Disiplini Dünya Kupası / Eurosport
14.15 Amedspor - Fenerbahçe / a2
15.00 Snowboard Dünya Kupası / Eurosport2
18.00 Fenerbahçe - Halkbank / FBTV
18.30 Gençlerbirliği - Menemen Bld / aspor
19.15 Biatlon Dünya Kupası / Eurosport
20.00 Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid / Lig TV3
20.30 Bursaspor - Ümraniyespor / aspor
21.45 Kızılyıldız - Maccabi Fox / Lig TV2
22.00 Genoa - Fiorentina / Lig TV
22.30 St.Raphael - Fenerbahçe / smart spor
22.45 Brose Baskets - Anadolu Efes / TRT Spor
23.30 Porto - Maritimo / tivibu spor2.