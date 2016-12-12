Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 12 Aralık spor ekranı

12 Aralık Pazartesi günü, Süper Lig, Serie A, Bundesliga'da heyecan devam ediyor.
İşte yayınlanacak maçlar ve kanal listesi...
13.30 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi / TRT Spor
14.30 Şampiyonlar Ligi kura çekimi / TRT Spor
18.00 Yeşilgiresun - Darüşşafaka Doğuş / Lig TV3
18.15 İspanya - Almanya / sports tv
18.30 Mersin İY - Giresunspor / TRT Spor
19.00 İstanbul BB - Galatasaray / NTV Spor
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe / Lig TV
20.30 Sırbistan - Hollanda / sports tv
21.00 Fiorentina - Sassuolo / Lig TV4
22.15 Stuttgart - Hannover / Eurosport2
22.45 Villarreal - Atletico Madrid / Lig TV2
22.45 İsveç - Fransa / sports tv
23.00 Roma - Milan / Lig TV3.