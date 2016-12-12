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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 12 Aralık spor ekranı

Aralarında Antalyaspor-Fenerbahçe maçının da yer aldığı pek çok karşılaşma 12 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanacak

12 Aralık 2016 12:12

12 Aralık Pazartesi günü, Süper Lig, Serie A, Bundesliga'da heyecan devam ediyor.

İşte yayınlanacak maçlar ve kanal listesi...

13.30 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi / TRT Spor

14.30 Şampiyonlar Ligi kura çekimi / TRT Spor

18.00 Yeşilgiresun - Darüşşafaka Doğuş / Lig TV3

18.15 İspanya - Almanya / sports tv

18.30 Mersin İY - Giresunspor / TRT Spor

19.00 İstanbul BB - Galatasaray / NTV Spor

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe / Lig TV

20.30 Sırbistan - Hollanda / sports tv

21.00 Fiorentina - Sassuolo / Lig TV4

22.15 Stuttgart - Hannover / Eurosport2

22.45 Villarreal - Atletico Madrid / Lig TV2

22.45 İsveç - Fransa / sports tv

23.00 Roma - Milan / Lig TV3.

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