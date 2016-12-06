Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynanıyor.

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçının da aralarında olduğu Şampiyonlar Ligi maç yayınları ve 6 Aralık Salı günü televizyon ekranlarına gelecek spor karşılaşmaları şöyle:

20.00 Pınar Karşıyaka - CSM Oradea / smart spor2

20.00 Zaksa - İstanbul BB / smart spor

20.30 Polonya - Hollanda / sports tv

22.45 Bayern Münih - Atletico Madrid / tivibuspor4

22.45 Benfica - Napoli / tivibuspor3

22.45 Dinamo Kiev - Napoli / TRT Spor

22.45 Slovenya - İsveç / sports tv.