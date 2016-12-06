T24 LogoT24 Logo
Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderinin belli olacağı Dinamo Kiev maçı saat 22.45'te TRT 1 ekranlarında yayınlanacak

06 Aralık 2016 12:39

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynanıyor.

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçının da aralarında olduğu Şampiyonlar Ligi maç yayınları ve 6 Aralık Salı günü televizyon ekranlarına gelecek spor karşılaşmaları şöyle:

20.00 Pınar Karşıyaka - CSM Oradea / smart spor2

20.00 Zaksa - İstanbul BB / smart spor

20.30 Polonya - Hollanda / sports tv

22.45 Bayern Münih - Atletico Madrid / tivibuspor4

22.45 Benfica - Napoli / tivibuspor3

22.45 Dinamo Kiev - Napoli / TRT Spor

22.45 Slovenya - İsveç / sports tv.

ETİKETLER

hangi maç saat kaçta hangi kanaldaDinamo Kiev Beşiktaş maçı hangi kanalda

İlgili Haberler

Beşiktaş Kiev'de tur peşinde

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçında 1 puan aldığı taktirde Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez üst tura çıkacak

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş ve Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Ukrayna'da karşı karşıya gelecek. Peki Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24