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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Ekim Çarşamba günü, Ziraat Türkiye Kupası, İtalya Serie A, Almanya Kupası ve Euroleague maçları oynanacak. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Ekim 2016 11:37

26 Ekim Çarşamba günü, ekranlar yine sporla dopdolu. İşte bugün yayınlanacak spor karşılaşmaları ve kanallar...

12:00 - A SPOR / İnegölspor-Sarıyer (Canlı)

14:30 - A SPOR / Çorum Bld-Trabzonspor (Canlı)

16:30 - A SPOR / BB Erzurumspor-Tuzlaspor (Canlı)

19:00 - A Spor / Beşiktaş-Partizan

20:00 - Eurosport / Zenit-Murcia

20:00 - GSTV / Galatasaray-Riga

20:45 - TRTSPOR / Fenerbahçe-Zalgiris

21:05 - LİGTV3 / Maccabi-Galatasaray OB

21:00 - A SPOR / Bursaspor-Yomraspor (Canlı) 

21:45 LİG TV 4 / Napoli-Empoli (Canlı)

21:45 LİG TV / Juventus-Sampdoria (Canlı)

21:45 - NTV SPOR / B. Münih-Augsburg (Canlı)

21:45 - NTV SPOR / B. Dortmund-Union Berlin (Canlı)

21:45 - DIGI KANAL 91 / Inter-Torino (Canlı)

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