Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Ekim Çarşamba günü, ekranlar yine sporla dopdolu. İşte bugün yayınlanacak spor karşılaşmaları ve kanallar...
12:00 - A SPOR / İnegölspor-Sarıyer (Canlı)
14:30 - A SPOR / Çorum Bld-Trabzonspor (Canlı)
16:30 - A SPOR / BB Erzurumspor-Tuzlaspor (Canlı)
19:00 - A Spor / Beşiktaş-Partizan
20:00 - Eurosport / Zenit-Murcia
20:00 - GSTV / Galatasaray-Riga
20:45 - TRTSPOR / Fenerbahçe-Zalgiris
21:05 - LİGTV3 / Maccabi-Galatasaray OB
21:00 - A SPOR / Bursaspor-Yomraspor (Canlı)
21:45 LİG TV 4 / Napoli-Empoli (Canlı)
21:45 LİG TV / Juventus-Sampdoria (Canlı)
21:45 - NTV SPOR / B. Münih-Augsburg (Canlı)
21:45 - NTV SPOR / B. Dortmund-Union Berlin (Canlı)
21:45 - DIGI KANAL 91 / Inter-Torino (Canlı)