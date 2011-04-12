Hangi isimler bağımsız aday oldu?

T24 - Birçok ünlü isim parlamentoya bağımsız olarak girmek için mücadele edecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Başvurusunu şahsen aldım” dediği Tatlıses aday gösterilmeyince Şanlıurfa’dan bağımsız aday oldu. "Devrimci Karargah" davası ve "Ergenekon" soruşturması kapsamında halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, İstanbul 3. bölgeden bağımsız milletvekili adayı oldu.



12 Haziran’da yapılacak milletvekili genel seçimine çok sayıda ünlü isim bağımsız aday olarak katılmaya karar verdi. BDP’nin desteklediği 42 bağımsız milletvekili dışında aralarında Balyoz ve Ergenekon davasının tutuklu sanıklarının da bulunduğu 20 kişi “Cumhuriyet Güçbirliği” adı altında bağımsız aday oldu. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ayrıca Devrimci Karargah sanığı eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ile Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener ise bazı eski siyasetçiler de bağımsız adaylık başvurusunda bulundu.





Bağımsız adaylar şöyle:



TATLISES: Sanatçı İbrahim Tatlıses, Başbakan Erdoğan’ın hastanede kendisini ziyaret ettikten sonra “Başvurusunu aldım” demesine rağmen Ak Parti’nin aday listesinde yer almayınca bağımsız aday olmaya karar verdi. Tatlıses, memleketi Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekilliği adaylığı için avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu. Av. Devrim Kızıltan, Tatlıses’in başvurusu için gerekli evrakı Koşuyolu semtindeki adliye sarayında bulunan Şanlıurfa İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdi. Halen Almanya’da tedavi gören Tatlıses’in kısa süre sonra Şanlıurfa’da seçim çalışmalarına başlayacağı ileri sürülüyor.



AVCI: Devrimci Karargah ile Ergenekon davalarının tutuklu sanığı eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, İstanbul 3. Bölgeden bağımsız milletvekili adayı oldu. Avcı’nın avukatı Fidel Okan, yaptığı açıklamada, Avcı’nın İstanbul 3.Bölgeden bağımsız milletvekili adayı olduğunu bildirdi. Okan, adaylığa ilişkin evrakın il seçim kuruluna teslim edildiğini söyledi.



ÖZKAN: Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından gazeteci Tuncay Özkan da avukatı aracılığıyla, İstanbul 1. bölgeden aday oldu.



ŞENER: Eski Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, partisinden istifa ederek, milletvekilliği genel seçimi için Sivas’tan bağımsız aday oldu. “Bir süredir devam eden ittifak çalışmalarında bir netice alınamadığını, çatı oluşturulması için yoğun çaba sarf ettiklerini ancak bunun gerçekleşmediğini” belirten Şener, parti yönetimi ile yaptıkları toplantıda bağımsız aday olmasına karar verildiğini söyledi.



OKUYAN: Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Yalova’dan bağımsız milletvekilliği için başvuruda bulundu.



ENSARİOĞLU: Eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu, Diyarbakır’dan bağımsız aday oldu.



İZOL: Zülfikar İzol, AK Parti’nin aday göstermemesi üzerine bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu yaptı. Zülfikar İzol’un liderliğini yaptığı İzol aşireti mensupları da bir araya gelerek AK Parti’ye tepki gösterdi. Aralarında İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yavuzaslan’ın da bulunduğu aşiret mensupları, herkesin tepkisini çeken milletvekili listesinden dolayı AK Parti’den istifa edeceklerini söyledi.



BUCAK: DYP eski milletvekili, Bucak Aşireti lideri ve Susurluk’taki kazadan yaralı kurtulan Sedat Edip Bucak’ın kardeşi Ahmet Ersin Bucak, Şanlıurfa’dan bağımsız milletvekili adayı oldu. İsmi MHP ve CHP’den aday olacağı yönünde gündeme gelen Ahmet Ersin Bucak, dün avukatı aracılığıyla İl Seçim Kurulu’na bağımsız milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu. Bucak, bağımsız aday olmasını halkın isteği olarak değerlendirdi.