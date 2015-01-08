Hangi ilde okullar tatil edildi?

Yoğun kar yağışı yurdun dört bir yanında etkili oluyor. Yağan kar yağışı sonrasında bir çok ilde okullar tatil edildi.

İşte okulların tatil edildiği illler;

Bursa'da bazı ilçelerde okullara kar tatili

Bursa Valiliği kar yağışı ve tipi nedeniyle Keles, Harmancık, Orhangazi, İznik ve Yenişehir ilçelerinde ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitime yarın ara verdi.

Bursa Valiliği ayrıca Büyükorhan ilçesinde taşımalı sistem ile köy okullarında, Merkez Nilüfer, Osmangazi ile Gemlik, İnegöl, İznik, Mustafakemalpaşa ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın (Cuma) ara verdi.

Kötü hava koşulları nedeniyle toplam 520 bin öğrencinin bin 490 okulda eğitim gördüğü Bursa'da, çarşamba gününden itibaren eğitim yapılamıyor.

Kars’da okullar tatil edildi

Kars’ın merkez ve merkeze bağlı köyleri ile Sarıkamış, Arpaçay, Susuz, Digor ve Selim ilçe merkez ve köylerinde ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın 9 Ocak Cuma günü tatil edildi. İl milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, bölgede etkili olan yoğun tipi, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle tatil edilen okulların eğitim ve öğretime 12 Ocak günü başlayacağını söyledi. Valilik kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

Muş'ta okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün eğitim- ğretim yapılmayan Muş merkez ile Varto ilçesinde tatil bir gün daha uzatıldı. Muş ve Varto ilçesinde eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü yeniden başlanacak.

Artvin'de okullar tatil edildi

Artvin il merkezi ile Murgul ve Borçka okullar tatil edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, kar yağışının gece boyunca devam etmesi ve olası don nedeniyle il merkezi ile Murgul ve Borçka ilçelerinde okulların yarın tatil edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Bingöl'de okullar tatil

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile merkeze bağlı ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın da ara verildi.

Sivas'ın 9 ilçesinde tüm okullar tatil

Sivas'ta il genilinde 2 gündür tatil olan okullarda yarın il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime devam edilecek. Olumsuz hava şartları ve aşırı buzlanma nedeniyle Akıncılar, Gürün, Hafik, Suşehri, Ulaş, Yıldızeli, Kangal, Koyulhisar ve Gölova ilçe merkezleri ve köylerinin tümü yarın için bir gün daha tatil edildi. Altınyayla, Zara ve Gemerek ilçelerinde ise taşımalı eğitimin tatil edildiği duyuruldu. Divriği İlçesi'nde ise sadece ilkokul ve ortaokullar tatil edilirken, liselerde eğitimin süreceği açıklandı.

Rize ve Giresun’da okullar yine tatil

Etkili kar yağışının devam ettiği Rize ve Giresun’da ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, kötü hava koşullarının devam etmesi nedeniyle il genelinde okullarda yarın da eğitime ara verileceği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu kurum çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi. İki kentte okullar bugün tatil edilmişti.

Sakarya'da okullar tatil

Sakarya'da buzlanma ve olumsuz hava koşullarından dolayı ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi. Kentte eğitime geçen salı gününden bu yanan ara verilmişti.

Trabzon'daki okullar yarın da tatil

Trabzon'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde ulaşımda aksamalar olduğunu, bazı bölgelere de elektrik verilemediğini söyledi. Ekiplerin çalışmalarını yoğun sürdürdüğünü anlatan Öz, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime Cuma günü de ara verildiğini ve kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Trabzon'da bugün de ilk ve orta dereceli okullar tatil edilmişti.

Erzincan'da okullar yarın da tatil

Karakışın etkili olduğu Erzincan kent merkezi ve tüm ilçeleriyle köylerinde okulların 9 Ocak Cuma günü de tatil edildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzincan ve ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime 12 Ocak pazartesi günü yeniden başlanacak.

Erzurum'da çığ tehlikesi

Erzurum Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da bugünden itibaren 13 Ocak Pazartesi gününe kadar 'çığ' uyarasında bulundu. Valilik, kaymakamlık ve kamu kuruluşlarına yapılan meteorolojik uyarıda, bölge genelinde etkili olan kar yağışının, özellikle yüksek ve dik kesimlerde çığ riski oluşturduğu bildirildi. Kriz Merkezleri ise çığın ulaşımda aksamalara ve can kaybına neden olacağına dikkati çekerek bütün kurum, kuruluş ve yetkililerin gerekli önlemleri almasını ve dikkatli olunmasını istedi.

Zonguldak'ta okullar yarın da tatil

Zonguldak'ta kar nedeniyle 2 gündür tatil olan okullar yarın da tatil edildi. Kar ve don olayları nedeniyle Zonguldak merkez ile Kozlu, Ereğli, Kilimli, Çaycuma ve Devrek ilçelerinde yarın okullar 1 gün tatil edildi.

Karaman'da okullar yarın da tatil

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle iki gündür eğitime ara verilen Karaman'da Valilik, okulların yarın da tatil olduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Olumsuz hava şartlarının yaşandığı ilimizde, 09 Ocak 2015 Cuma günü Karaman merkez ve ilçelerindeki tüm okullardaki eğitime bir gün süreyle daha ara verilmiştir. Tatil olan yerlerde hamileler ve engelliler bir gün idari izinli sayılacaktır.'

Konya'da okullar yarın da tatil

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Geçen pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri için Konya genelinde okullar tatil edilmişti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalada, tatilin bir gün daha uzatıldığı, cuma günü de okulların tatil olduğu açıklandı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak 2015 Cuma günü tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün daha ara verilmiştir" denildi. Kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de yarında idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara Valiliği, son meteorolojik tahminler ile alınan veriler çerçevesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ankara ili ve ilçelerinde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili olarak "İlimizde kar yağışının yanı sıra hava sıcaklığındaki aşırı düşüşün devam edecek olması nedeniyle buzlanma ve don olayı ile ilgili olarak trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek, öğrencilerimiz için oluşabilecek riskleri bertaraf etmek amacıyla 09 Ocak 2015 Cuma günü Milli Eğitime bağlı temel eğitim ve orta öğretim okulları ile kurumlarında Ankara ili ve ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve emzikli bayanlar ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Karabük'te okullar yarın da tatil

Karabük'te, kar yağışı nedeniyle 2 gündür tatil olan okullarda yarın da eğitime ara verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek, "Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları yarın 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca Vali Orhan Alimoğlu adına sahte twitter hesabı açıldığına dikkat çekilerek, "Valimiz Orhan Alimoğlu'nun kendi adına açılmış bir sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. Bu tür sahte hesap açanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı hususunu kamuoyuna arz ederiz" denildi.