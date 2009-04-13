Hangi ilde, nereler aranıyor?

18 ilde yapılan Ergenekon operasyonu kapsamında çok sayıda ÇYDD şubesi, üniversite ve ev aranıyor. İşte şimdiye kadar 12 ilde yapılan ve medyaya yansıyan operasyonların tamamı.



Ankara



Ergenekon soruşturması kapsamında Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ile eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun gözaltına alındığı bildirildi. Bu operasyona eş zamanlı olarak Kanal B’nin Ankara’daki binasında da arama yapılıyor.



Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın kurucusu olduğu Başkent Üniversitesi Vakfı'na ait Ankara'nın Gölbaşı İlçesindeki Patalya Otel'de arama yapıldı. Aramada, Patalya Otel'deki Bilgisayarların hard disklerine el konulduğu bildirildi.



Ayrıca Başkent Üniversitesi Rektörlüğü’nde de arama yapılıyor.



İstanbul



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın İstanbul'daki evinde de arama yapılıyor.



İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Manisalı’nın evinde arama yapılıyor.



ÇYDD Kadıköy Şubesi'nde arama yapılıyor. Kızıltoprak Zühtü Paşa Mahallesi Hasan Amir Sokak Yelkenkaya Apartmanı'ndaki ÇYDD Kadıköy Şubesi'ne gelen polisler, görevliler geldikten sonra saat 10.00 sıralarında binaya girdi.



Trabzon



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Trabzon Şubesi'nde polislerce arama yapılıyor.

Uzun Sokak'taki bir işhanında faaliyet gösteren ÇYDD Trabzon Şubesi'ne gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şubeye giriş çıkışa izin vermeyerek, içeride arama başlattı. Şubeye gelen ve dernek yöneticisi olduğunu belirten bazı kişiler de arama nedeniyle içeri alınmadı.



Adana



ÇYDD Çukurova ve Adana şubelerinde arama devam ediyor. ÇYDD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Özgür Onar, dernek binası önünde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, başkan Filiz Güllüler'in sabah erken saatlerde evinden alınarak derneğe getirildiğini, kapının açtırılarak aramanın başlatıldığını söyledi.



ÇYDD Adana Şubesi Başkanı Cumhure Mülazımoğlu ise aramanın devam ettiği Çınarlı Mahallesi'ndeki dernek binası girişinde yaptığı açıklamada, henüz aramanın konusuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.



Diyarbakır



ÇYDD Diyarbakır Merkez Şubesi'nde arama çalışması başlatıldı.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Yenişehir ilçesi Cahit sıtkı Tarancı Sokak Yoğurtçuoğlu Apartmanı'nın birinci katında bulunan ÇYDD Diyarbakır Merkez Şubesi'ne geldi. Derneğe giriş ve çıkışları kapatan polis, arama çalışmalarına başladı.



Bursa



ÇYDD Bursa Şubesi'nde de arama yapılıyor. Altıparmak Caddesi Altıparmak Sokak'ta daha çok iş yerlerinin bulunduğu bir binanın 4. katındaki şubeye erken saatlerde gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dernekte arama başlattı. Aramalar devam ederken derneğin bulunduğu binada iş yerleri olan vatandaşların binaya girişlerinde sorun yaşanmıyor. Sadece arama yapılan ve derneğin olduğu binanın en üst katına çıkılmasına izin verilmiyor.



Evinde arama yapılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanvekili ve eski Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran hakkında, gözaltına alınması yönünde mahkeme kararı bulunduğu öğrenildi.



Mersin



ÇYDD Mersin Şubesi'nde arama çalışması başlatıldı. Silifke Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki ÇYDD Mersin Şubesi'ne sabah erken saatlerde gelen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından, arama yapılıyor.



Van



Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Van Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ayşe Yüksel'in iş yerinde ve evinde arama yapılıyor.



İzmir



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi'nde arama yıpılıyor. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Ergenekon soruşturması kapsamında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki ÇYDD İzmir Şubesi'nde arama yapıyor.



Samsun



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay'ın evinde arama yapılıyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, Prof. Dr. Ferit Bernay'ın OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'ndeki lojmanlarda bulunan evine gelerek aramalara başladı. İki dönem OMÜ Rektörlüğü yapan Prof. Dr. Bernay, halen OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev alıyor.



Antalya



ÇYDD Antalya ve Alanya şubelerinde, aramalar yapıldı. ÇYDD Antalya Şubesi avukatı Şaziye Şahin, “Bu bir çağdaş insan avıdır. Bizden adeta dernek kapısına kilit vurmamızı istiyorlar” dedi.



Giresun



Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk'ün odasında arama yapılıyor. "Ergenekon" soruşturması kapsamında Kale Mahallesi'nde bulunan Rektörlük binasına iki adet araçla, saat 12.00 sıralarında gelen Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rektör Prof. Dr. Öztürk'ün odasına çıktı. Ekiplerin, Öztürk'ün odasında arama yaptığı belirtildi.

