"Hangi ilaçlar cinsel performansı düşüyor?"

Vatan gazetesi yazarı Prof. Dr. Halim Hattat, kullanılan ilaçların cinsel performansı düşürebileceğini savundu. Hattat, bu ilaçları antidepresanlar, ağrı kesiciler, kolesterol ilaçları, tansiyon ilaçları, kalp ilaçları ve kellik ilaçları olarak sıraladı.

"Öncelikle hiçbir sağlık sorununda hekiminizin verdiği ilaçları kendi kendinize bırakmayın. Bir kere yüksek tansiyon-kolesterol, kalp hastalığı ya da depresyon da cinsel sorunlara yol açıyor" diyen Hattat, "Bu yüzden tedavi olmamak değil çözüm değil. Eğer aldığınız bir ilaç sonrasında sertleşme kalitesi veya cinsel isteğinizde bir azalma olduysa, durumu mutlaka hekiminize bildirin. İlaçlara bağlı cinsel yan etkileri azaltmak çoğu zaman mümkündür" ifadesini kullandı.

Halim Hattat'ın "Bana ilacını söyle sana seks performansını söyleyeyim" başlığıyla yayımlanan (13 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Sağlınızı korumak için kullandığınız ilaçlar, cinsel gücü düşürebiliyor, seks hayatınızı olumsuz etkiliyor. Yan etkileri olan ilaçları bilmenizde fayda var...

Ağrı kesiciler, kolesterol ilaçları, antidepresanlar, kilo kaybettirici haplar cinsel gücü düşürebiliyor. Diğer taraftan iktidarsızlık korkusu ile ilaçlarınızı almayı reddetmek de cinsel sağlığınıza zarar verebilir. İşte sık cinsel yan etkileri olan ilaçlar:

Antidepresanlar:

Antidepresan kullananlarda yüzde 70'e varan oranlarda cinsel fonksiyon sorunları oluşabiliyor. Bunların başında cinsel isteksizlik var. Sertleşme sorunu, geç boşalma, boşalamama gibi sorunlar da sık görülüyor. Her antidepresan aynı şiddette cinsel sorun yaratmıyor.

Ağrı kesiciler:

Mevsim geçişlerinde, allerjilerde, baş ağrılarında kronik ağrı kesici kullanımı sık görülüyor. Ağrı kesici kullanımı yaşla da artıyor. Ancak kronik ağrı kesici kullanımının sertleşme problemine yol açtığını gösteren çalışmalar var.

Kolesterol ilaçları:

Kolesterol ilaçlarında sık kullanılan statinler aşırı yüksek kolesterolü kontrol altına alarak sertleşme işlevini koruyor. Ancak bu ilaçlar yüksek doz ve uzun süreli kullanıldığında erkeklik hormonunu düşürebiliyor. Bu nedenle uzun süredir kolesterol ilacı kullanıyorsanız total-serbest testosteron gibi tetkiklerinizi kontrol ettirin.

Tansiyon ilaçları:

Pek çok değişik tansiyon ilacı var. Kullanılan ilacın tipi ve dozuna göre cinsel yan etkiler de değişiyor. Örneğin, bazı idrar söktürücüler testosteronu düşürürken, bazı ilaçlar sertleşme sorunu yaratıyor

Kalp ilaçları:

Kalp damarlarını genişletici özelliği bulunan nitrat grubu ilaçları kullananlar dikkat! Nitrat grubu ilaçları kullanan hastaların sertleşme ilaçlarını kullanmamaları gerekiyor. Aksi takdirde hayatı tehdit eden sonuçlar doğabiliyor.

Kellik ilaçları:

Saç kaybı için önerilen bazı ilaçlar sertleşme sorunu, cinsel istek kaybı, boşalma problemleri yaratıyor.

Daha daha:

Bazı hormon ilaçları, rahatlatıcı/ gevşetici ilaçlar, diğer psikiyatrik ilaçlar hatta mide ülseri ilaçları da sertleşmeyi bozabiliyor.

Cinsel rutininizi sağlık sorunlarınıza göre ayarlamalısınız...

Öncelikle hiçbir sağlık sorununda hekiminizin verdiği ilaçları kendi kendinize bırakmayın. Bir kere yüksek tansiyon-kolesterol, kalp hastalığı ya da depresyon da cinsel sorunlara yol açıyor. Bu yüzden tedavi olmamak değil çözüm değil. Eğer aldığınız bir ilaç sonrasında sertleşme kalitesi veya cinsel isteğinizde bir azalma olduysa, durumu mutlaka hekiminize bildirin. İlaçlara bağlı cinsel yan etkileri azaltmak çoğu zaman mümkündür. İlacınızın dozu ve kullanım şekli değiştirilebilir. Cinsel fonksiyonlarınızı destekleyecek ek bir tedavi verilebilir. Bazen son derece basit bazı önlemler alarak da ilaçların cinsel yan etkileri azaltılabilir. Örneğin, ilaçların saatlerinin düzenlenmesi rahatlatıcı olabilir. Kronik sağlık sorunlarınıza göre bir cinsel rutin yaratmak da iyi fikirdir. Mesela bel fıtığında beli zorlamayacak pozisyonların seçilmesi, kalp hastalıklarında aşırı yemekten veya alkol aldıktan sonra cinselliğin en az üç saat ertelenmesi gibi öneriler cinsel performansı kolaylaştırabilir. Bu nedenle mutlaka bir uzmandan fikir alın, neler yapabileceğinizi öğrenin.