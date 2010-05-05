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Yaşam

'Hangi gen bizi alışverişe itiyor?'

Araştırmaya göre MAOA geninin belirli bir varyantını taşıyan insanların kredi kartı borcu altına girme olasılığı yüzde 16’ya varan bir oranda artıyor.

05 Mayıs 2010 03:00

T24-  London School of Economics’ten Jan-Emmanuel De Neve ve California Üniversitesi’nden James Fowler, yaptıkları çalışmanın belirli bir gen ile borç alma davranışı arasında bağlantı olduğuna dair ilk kanıt olduğunu söyledi.


Bilim adamları bu bağlantıyı araştırırken daha önce davranışları etkilediği kanıtlanmış olan MAOA geninden yola çıktılar. MAOA geni, nöronlar arasında iletişimi sağlayan ve sinir sistemi boyunca sinyalleri ileten kimyasalları (nörotransmitter) parçalayarak beyni, dolayısıyla da davranışları etkiliyor.


MAOA geninin biri “aktif ve etkili”, diğeri “etkisiz” olmak üzere iki çeşidi bulunuyor. Aktif türde olan MAOA geni nörotransmitterlerin daha çabuk parçalanmasını sağlıyor. Araştırmacılar en azından bir tane “etkisiz” MAOA geni bulunan insanlarda kredi kartı borcuna sahip olma olasılığı yüzde 8-16 arasında değişen bir oranda arttığını belirtti.

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