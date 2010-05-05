'Hangi gen bizi alışverişe itiyor?'

T24-

Bilim adamları bu bağlantıyı araştırırken daha önce davranışları etkilediği kanıtlanmış olan MAOA geninden yola çıktılar. MAOA geni, nöronlar arasında iletişimi sağlayan ve sinir sistemi boyunca sinyalleri ileten kimyasalları (nörotransmitter) parçalayarak beyni, dolayısıyla da davranışları etkiliyor.MAOA geninin biri “aktif ve etkili”, diğeri “etkisiz” olmak üzere iki çeşidi bulunuyor. Aktif türde olan MAOA geni nörotransmitterlerin daha çabuk parçalanmasını sağlıyor. Araştırmacılar en azından bir tane “etkisiz” MAOA geni bulunan insanlarda kredi kartı borcuna sahip olma olasılığı yüzde 8-16 arasında değişen bir oranda arttığını belirtti.