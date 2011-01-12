Hangi film, ne kadar izlendi?

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Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı ve Demet Akbağ ile başrolünü oynadığı 'Eyyvah Eyvah 2' ilk üç günde 801 bin kişi tarafından izlenerek zirveye oturdu.Türkiye’de bugüne kadar ilk üç günde en çok seyredilen altıncı film olmayı başaran 'Eyvah Eyvah 2', ilk 3 günde 703.330 gişeye sahip olan 'New York’ta Beş Minare'yi de geçmiş oldu.2010'un en fazla izlenen yapımlarından olan ilk filmden sonra ikinci filmin de tüm zamanlar içerisinde yer alacağı tahmin ediliyor.Toplamda 2 milyon 459 bin kişi tarafından seyredilen 'Eyvah Eyvah'ı ilk 3 gününde 259 bin kişi izlemişti.1 - Recep İvedik 2 - 1.209 .4532 - Recep İvedik 3 - 1.153 .0713 - Kurtlar Vadisi: Irak - 1.099 .2194 - Yahşi Batı - 906.6 635 - A.R.O.G - 816.3 046 - Eyyvah Eyvah 2 - 801.8 637 - Recep İvedik - 791.5 368 - New York’ta Beş Minare - 703.3 309 - Organize İşler - 583.8 7010-Güneşi Gördüm - 507.9 321 - Eyvah Eyvah 2 - 801.8632 - Hür Adam: Bediuzzam 239.1763 - Av Mevsimi 49.242 (Toplam: 2.031.893)4 - Karmakarışık 29.838 (Toplam: 170.894)5 - Gulliver'in Gezileri 28.017 (Toplam: 97.657)6 - Turist Pinema 13.093 (Toplam: 447.852)7 - Zor Baba 3 11.928 (Toplam: 96.529)8 - Çakallarla Dans 5.104 (Toplam: 220.628)9 - Hırsızlar Şehri 3.723 (Toplam: 55.865)10-Memleket Meselesi 2.875 (Toplam: 19.035)Not: Gişe rakamları boxofficeturkiye.com sitesinden alınmıştır.