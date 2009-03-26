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Hangi diziyle parladılar?

Türkiye’deki dizi enflasyonuyla birlikte ekranı yeni yüzler, yeni yetenekler sardı... Peki hangi oyuncu hangi diziyle şöhreti yakaladı?

26 Mart 2009 02:00

Türkiye’deki dizi enflasyonuyla birlikte ekranı yeni yüzler, yeni yetenekler sardı... Her geçen gün hayran kitleleri artan genç oyuncular, oynadıkları karakterlerle adeta izleyenleri büyülüyor...  Kimi oynadığı ilk dizide, kimi ise birkaç projeden sonra şöhretin kapısını aralıyor.

Milliyet’te yayımlanan haberde, hangi genç yeteneğin hangi dizilerle şöhreti yakaladığı anlatılıyor.

Tuba Büyüküstün

Modellik yaptığı dönemde güzelliğiyle dikkat çeken Tuba Büyüküstün oynadığı “Çemberimde Gül Oya” dizisiyle şöhreti yakaladı. Ardından “Ihlamurlar Altında” dizisiyle şöhretini pekiştiren Büyüküstün, şimdilerde oynadığı “Asi” dizisiyle göz dolduruyor.

Melisa Sözen

“Bana Şans Dile” adlı diziyle oyunculuğa merhaba diyen Melisa Sözen’in yıldızı geçtiğimiz sezon oynadığı “Bıçak Sırtı”yla parladı Sözen bugünlerde “Bir Bulut Olsam” adlı dizideki Narin karakteriyle dikkat çekiyor.

Engin Akyürek

“Türkiye’nin Yıldızları” adlı yarışmada dereceye giren ardından “Yabancı Damat” dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Engin Akyürek, daha sonra “Kara Yılan” dizisinde rol aldı. Akyürek bugünlerde başrolünü oynadığı “Bir Bulut Olsam” dizisindeki Mustafa karakteriyle adından söz ettirmeye başladı.

Gökçe Bahadır

Televizyona “Hayat Bilgisi” dizisindeki “Törpü” rolüyle adım atan Gökçe Bahadır, ardından oynadığı “Yaprak Dökümü”ndeki Leyla karakteriyle şöhreti yakaladı.

Kıvanç Tatlıtuğ

Uzun yıllar podyumda yer alan Kıvanç Tatlıtuğ oynadığı “Gümüş” dizisiyle şöhreti yakaladı. Ardından “Menekşe ile Halil” dizisinde rol alan Tatlıtuğ şimdilerde oynadığı “Aşk-ı Memnun” dizisindeki Behlül karakteriyle şöhretini pekiştirdi.

Ezgi Mola

Çocuk yaşta “Karate Can” adlı diziyle oyunculuğa adım atan Ezgi Mola’yı “Unutma Beni”ve ardından “Hırsız Polis”te izledik. Dizilerde evde kalmış kız karakteriyle dikkat çeken Mola, son olarak oynadığı “Canım Ailem” dizisindeki Feride karakteriyle şöhreti yakaladı.

Özge Özpirinççi

“Cesaretin Var Mı Aşka” adlı diziyle yıldızı parlayan Özge Özpirinççi, güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çekti. Özpirinççi bugünlerde “Melekler Korusun” adlı dizide İpek karakterini canlandırıyor.

Serkan Altunorak

“Ayrılsak da Beraberiz” adlı diziyle televizyona geçiş yapan Serkan Altunorak “Yağmur Zamanı”, “İmkânsız Aşk” gibi dizilerde rol aldı. Tiyatro sahnesinde de yer alan Serkan Altunorak oynadığı “Melekler Korusun” dizisinde Erkan karakteriyle dikkatleri bir anda üzerine çekti.

Deniz Çakır

Daha önce birçok dizide rol alan Deniz Çakır’ın şansı da “Yaprak Dökümü” dizisiyle döndü. Ekranın “kötü kadını” olarak nam salan Deniz Çakır, dizide oynadığı Ferhunde karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Selin Demiratar

Oyunculuğa “90-60-90” adlı diziyle merhaba diyen ardından “Koçum Benim”, “Lise Defteri” gibi dizilerde rol alan Selin Demiratar, şöhreti “Acı Hayat” dizisiyle yakaladı. Demiratar şimdilerde “Adanalı” dizisinde bir polis olarak izleyici karşısında.

Dağhan Külegeç

Uzun yıllar yardımcı yönetmenlik ve reji asistanlığı yapan Dağhan Külegeç oynadığı “Lise Defteri” ve “Hırsız - Polis” dizilerinde dikkat çekti. Külegeç “Kavak Yelleri” dizisindeki Efe karakteriyle şöhreti yakalayanlar arasına girdi.

Vildan Atasever

“Kadın İsterse” adlı komedi dizisinde Hülya Avşar’ın kızını canlandıran Vildan Atasever, performansıyla göz doldurdu. “İki Genç Kız” “Kader” ve “Osmanlı Cumhuriyeti” filmlerinde oynayan Atasever, bugünlerde “Gece Sesleri“ adlı dizide Aslı rolüyle izleyici karşısında.

Mehmet Akif Alakurt

“Best Model of Turkey” ve “Best Model of the World” yarışmalarında birinci olduktan sonra “Hacı” dizisiyle oyunculuğa adım attı. “Sıla” dizisindeki Boran Ağa karakteriyle şöhreti yakalayan Alakurt, şimdilerde “Adanalı“ dizisinde Maraz Ali karakteriyle seyirci karşısında.

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