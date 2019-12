Hangi cilde nasıl temizlik?

Cilt temizliği deyince kadınların üçte birinin aklına su ve sabun geliyor. Oysa makyajı temizlemek, toz, ter gibi maddelerden korunmak için su ve sabun yeterli değil.



Pürüzsüz bir ten, açık gözenekler daha güzel bir yüz demek. Bunun da yolu cilt tipini tespit edip ona uygun bir temizlikten geçiyor. Kendinize kısa bir test yaparak cilt tipinizi öğrenebilir, bu sayede de uygun ürünü daha kolay seçebilirsiniz...



Cilt temizliği deyince kadınların üçte birinin aklına ilk gelen şeyin su ve sabun olduğuna inanmak zor. Oysa gece yapılan makyajı temizlemek, bütün gün toz, ter gibi maddelerden korunmak için yeterli olan temizlik malzemeleri su ve sabun değil. Gerekli temizliği yapmadığınız taktirde gözenekler tıkanıyor, yaşlanma süreci de hızlanıyor. Bu nedenle cildi uygun ürünlerle temizlemek şart. Cilt temizliğini krem, süt, jel veya köpükle yapmak ise cilt tipine göre değişiyor. Yandaki küçük teste bakarak cilt tipinizi öğrenebilirsiniz...



Hızlı cilt testi



Yüzünüzü temizleyin ama kremlemeyin. Bir saat sonra bir kat mendili kısa bir süre yüzünüze bastırın ve çekin. Yüzünüzü dikkatli bir biçimde inceleyin. Ve şimdi de bunu nasıl yorumlayacağınıza bakın...



Normal cilt: Bir kat mendili yüzünüze bastırdınız ve çektiniz. Üzerinde hiçbir yağ tabakası göze çarpmıyor. Yüzünüzde de sivilce veya pürüzsüzlük de göze çarpmıyor.



Karma cilt: Alın, burun ve çenenize denk gelen bölgede, mendilde yağlı bir görüntü göze çarpıyor. Üstelik sizde de hâlâ yanaklarınızın tuhaf bir şekilde gerildiğine dair bir his var.



Yağlı cilt: Yüzünüzden çektiğiniz mendilin her tarafında ara ara yağ lekeleri belli oluyor. Ayrıca yanaklarınız, alın ve çeneniz parlıyor. Gözenekleriniz çok büyük ve cildinizde sivilceler göze çarpıyor.



Kuru cilt: Bu kez mendilin üzerinde yağ yerine pul pul olmuş deri göze çarpıyor. Bu cilt tipinin en önemli özelliği her an duyulan gerginlik hissi ve nemlendirilme isteği.



Cilde göre temizlik önerileri



Hafif duş jelleri ideal



Normal cilt, komplike bir cilt tipi olmadığı için temizlikten sonra kendi kendini yeniler. Bu yüzden hafif duş jelleri idealdir. Bunlar cildi kurutmadan ve cilde zarar vermeden tozu temizler. Temizleme jelini avucunuzun içinde biraz suyla köpürtün. Sonra parmak uçlarınızla, küçük bir makyaj süngeriyle veya yumuşak bir yüz fırçasıyla dairesel hareketler yaparak yüzünüze sürün. Daha sonra yüzünüzü suyla durulayın.



Sabah-akşam peeling



Kadınların önemli bir bölümü karma cilde sahip. Hepsinin ortak özelliği T bölgesinde (alın, burun ve çene) yağ bezlerinin gereğinden fazla çalışmasından dolayı yağlanma olması. Buna karşılık yanaklar normal bir cilt tablosu çiziyor, hatta çoğu kez kadınlar yanaklarında gerginlik hissediyorlar. Bunun için en iyisi sabah ve akşam yüzü günlük kullanıma uygun peeling ürünleriyle yıkamak. Ardından yüzünüzü suyla iyice durulayın.



Temizleyici kullanın



Yağlı ciltler özellikle yaz aylarında daha da yağlı olur. Açılan gözenekler ve parlak görünüm, sıcak ve güneşin harekete geçirdiği ter bezleriyle daha da artar. Buna karşı koymaya çalışmak bile bu görünümü artırmaktan başka bir işe yaramaz! Kış aylarında durum biraz daha tolere edilebilir duruma gelir ama yine de yapılması gerekenler var. Köpük temizleyiciler bu yağlı görünümü matlaştırır ve üst tabakadaki yağlı maddelerden arındırır.



Kremler işe yarar



Kuru cilt göz göz olur, nemini kaybeder, bakteriler cilde nüfuz edebilir. Kuru cildin temizlenmesi için en doğrusu krem ya da süt tarzında ürün kullanmak. Bu ürünlerin hem içerikleri boldur hem de geride nemlendirici bir etki bırakırlar. Temizlik sonrası artıkları temizlemek için nemli bir ıslak mendille cildinizin üzerinden geçmeniz yerinde olur. Kuru ciltlere yalnızca geceleri bir temizleme ürünüyle işlem yapmalısınız. Yüzdeki yorgun görüntüyü önlemek için sabahları cilt toniği kullanılabilir.