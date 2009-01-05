Hangi burç hangi hastalığa daha yatkın?

Araştırmalar burçlarla hastalıklar arasında ilişki olabileceğini ortaya çıkardı. Buna göre insanların dünyaya geldikleri ay, birtakım hastalıkların daha fazla görülmesine sebep olurken, başka hastalıklara karşı koruyucu etki gösterebiliyor. Aslan ve Yengeçler şizofreniye daha yatkınken, kışın doğanlarda beyin kanserine daha çok rastlanıyor...



Bugün’de yayımlanan habere göre; Amerikan Astrolojistler Derneği Birliği'nin yaptığı araştırma, hastalıklar ile burçlar arasında ilişki olabileceği konusunda ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Buna göre insanların dünyaya geldikleri ay bazı hastalıkların daha fazla görülmesine, bazı hastalıklara karşı da koruyucu etki oluşmasına neden olabiliyor. Bu hastalıkların başında astım, epilepsi, beyin tümörleri, multipl skleroz, lösemi, disleksi ve diyabet geliyor.



Astrolojistler Derneği'nden Elizabeth Ewans "Elbette, bu henüz az sayıdaki araştırmanın sonuçlarına bakarak hemen bir genelleme yapmak doğru değil. Kesin bir yargıya ulaşmak için geniş kapsamlı pek çok araştırmanın yapılması gerekiyor. Bu sonuçların tamamen tesadüfe bağlı olarak ortaya çıkmış olması da mümkün ancak burçlarla hastalıklar arasındaki ilişkileri gösteren bulgular da her geçen gün artıyor" diyor.



Alerji Koç, Boğa ve İkizler'in hastalığı



Alerjik hastalıklara daha çok Koç, Boğa, İkizler gibi bahar aylarında doğan çocuklarda rastlanırken, Kova, Oğlak, Yay gibi kış mevsiminde doğanlarda çok az görülüyor. Bu durum bahar aylarında dünyaya gelen bebeklerin alerjenlere, özellikle de polenlere daha fazla maruz kalmaları ile açıklanıyor.



Beyin kanseri Oğlak ve Kovalar’da fazla



Amerika’da 686 beyin kanserli ve 799 beyin kanseri olmayan hasta üzerinde yapılan bir araştırma, Oğlak ve Kova burcundan olanlarda beyin kanseri riskinin, Yengeç ve Aslan burcundan olanlara göre daha yüksek olduğu sonucunu verdi. Uzmanlar, beyin kanseri riskinin artmasında, enfeksiyonların, annenin diyetinin, çevresel toksinlerin ve hormonal faktörlerin rollerinin olabileceğini düşünüyorlar.



Şizofreninin ağırlığı burçlarla ilgili



Bin 600 şizofreni hastası üzerinde yapılan bir başka araştırmada ise, Haziran ve Temmuz doğumlular yani Aslan ve Yengeçler'de şizofreninin daha ağır seyrettiği sonucuna ulaşıldı. Bu bulgunun da kesin nedeni bilinmemekle beraber, mevsimlerle ilgili enfeksiyonların, güneş ışığına maruz kalmanın ve D vitamininin rolü üzerinde duruluyor.



Gebelikte maruz kalınan virüsler



Mesela, her virüsün daha çok görüldüğü ve hastalık yaptığı bir mevsim var. Ayrıca, enfeksiyon hastalıklarının sebep olduğu ateşin de tek başına etkili olması ihtimal dahilinde. Bazı nörolojik ve ruhsal hastalıkların fetüsün sinir sisteminin geliştiği gebeliğin ikinci üç ayında maruz kalınan virüslerle ilgili olabileceğini gösteren araştırmalar var. Diyetle ilgili mevsimsel faktörler ve belirli aylarda belirli alerjenlere daha fazla maruz kalma da hastalıkların oluşumunda suçlanan faktörler.



Bazı araştırmalarda ise D vitaminin üzerinde duruluyor. Çünkü, D vitamini derimizde güneş ışınlarının etkisiyle yapılıyor. Güneşe az maruz kalanlarda mesela gebeliklerinin ilk ayları kış aylarında denk gelenlerde daha az güneş ışığı ve bunun sonucu daha az D vitamini sentezi de bazı hastalıklara davetiye çıkarabilir.



Doğum ayının önemi



Astım, hipertansiyon, alerjiler, diyabet gibi pek çok hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörler yanında çevresel faktörlerin de rolü var. Anne rahminde gelişmekte olan fetüsün de annenin maruz kalacağı bazı çevresel faktörlerden etkilenmesi de mümkün. Nasıl annenin alkol veya sigara içmesi bebeğinde bir takım hastalıkların görülme riskini artırıyorsa, enfeksiyonların, tabiat ve iklim şartları da bazı hastalıkların oluşumunu kolaylaştırabileceği biliniyor.



Miyoplar Haziran-Temmuz doğumlu



İsrail’de 300 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada ise Haziran ve Temmuz aylarında doğan bebeklerin Aralık ve Ocak aylarında doğanlara göre miyop olma şanslarının yüzde 24 oranında daha fazla olduğu ortaya çıktı.



Bu bulgu melatonin hormonunun güneş ışığına daha çok maruz kalanlarda daha az salgılanmasıyla açıklanıyor. Melatoninin göz küresinin boyutlarının oluşumunu belirleyen faktörlerden biri olduğu biliniyor. Az melatonin yapıldığında göz küresi daha uzun oluyor ve bu da miyopluğa yol açıyor.

