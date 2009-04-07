Hangi bankada, hangi kampanya var?

Harcamaların artması ve iç piyasanın tekrar hareketlenmesi yönündeki beklentiler bankaları harekete geçirdi. İşte www.finzoom.com.tr'nin derlemesiyle bankaların Mart ayına yönelik farklı kredi türleri için hazırladığı kampanyalar:

Taşıt Kredisi

Bu dönemde klasik taşıt kredisi en düşük ve en yüksek kredi oranları 1.49 ve 2.09 olarak gerçekleşirken kampanyalı ürünler bu oranları daha da aşağılara çekmiş:

- Halkbank 26 Mart-15 Haziran 2009 tarihleri arasında geçerli olacak olan “Kredi İşsizlik Sigortası Güvenceli Taşıt Kredisi” kampanyası kapsamında taşıt kredisi kullanan tüm müşterilerine kredi işsizlik sigortası hediye ediyor ve özel kasko indirimi uyguluyor. Bu kampanya tüketicilere 1.45 oranından kefilsiz taşıt kredisi kullanma olanağı sunuyor.

- T.C. Ziraat Bankası, “Bahar Kampanyası” kapsamında 1.19 faizle aracınıza sahip olabilme fırsatı sunuyor. Kampanyadan; Ziraat Bankası kredi kartı bulunan ya da başvurusunda bulunan müşteriler yararlanabiliyor.





İhtiyaç Kredisi

Bu dönemde en düşük ve en yüksek klasik ihtiyaç kredisi oranları 1.59 ve 2.20 olurken tüketicilere sunulan çeşitli kampanyalar daha avantajlı oranları beraberinde getiriyor:

- Garanti, “Ekonomiyi Canlandıracak Paket” ile %0,98'den başlayan faizlerle ve 119 TL masrafla tüketicilere ihtiyaç kredisi olanağı getirirken paket kapsamında işsizlik sigortası ve Bonus ya da Flexi Card ile yapılan market alışverişlerinde 3 kat bonus kazanma fırsatı sunuyor.

- Akbank, “İhtiyaç Kredisinde Bahar Kampanyası” ile kamu çalışanlarına %1,11'den başlayan faizlerle ve 111 TL masrafla kredi olanağı sunuyor.

- Halkbank, 14 Mart Tıp Bayramı’na atfen sağlık sektörü çalışanları için geliştirdiği “Nöbetçi Kredi” ile 10.000 TL’ye kadar kredi tutarlarını 1.27 oranından kullandırıyor. Ayrıca, “KREDİmini” ile 5.000 TL krediyi 0.99 oranıyla sunuyor.

- T.C. Ziraat Bankası, “Bahar Kampanyası” kapsamında 10.000 TL’ye kadar ve %0.99’dan başlayan oranlarla tüm ihtiyaçlarınızı karşılama fırsatı getiriyor.

- Vakıfbank, “Fantastik Kredi” dahilinde %0.89’dan başlayan oranlarla ihtiyaç sahiplerine kredi olanağı sunuyor.

Öte yandan, krize kredi borçlarıyla yakalanan tüketicilerin yardımına koşacak olan “Yeniden Yapılandırma Kredileri” de kriz mağduriyetini en aza indirgemeyi hedefliyor:

- Halkbank, “Dost Kredi” ile tüketicilerin kredi ve kredi kartı borçlarını kapatarak tüketici kredisine çeviriyor ve geri ödemeler, 1.68 oranından 60 aya varan vadelerle yapılıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için takibe düşmeme şartı aranıyor.

- T.C. Ziraat Bankası, “Borç Ödeme Kredisi” ile kamu kurum/kuruluşu çalışanı veya T.C. Emekli Sandığı emeklisi olanların diğer bankalara olan borçlarının (konut kredisinden kaynaklanan borçlar hariç) finansmanını sağlıyor.

- Vakıfbank, “Bireysel Yeniden Yapılandırma Kredisi” ile kredi ya da kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşmüş tüketicilerin %1.88’den başlayan oranlarla borçlarını yeniden yapılandırmalarını sağlıyor.





Konut Kredisi

Faiz oranlarının kriz öncesi rakamlara çekilmesi devam ediyor. Bankaların ardı ardına sundukları kampanya ve avantajlı oranlar herkesten önce krizde konut stoğu patlaması yaşayan inşaat firmalarını memnun etmişe benziyor. Öyle ki piyasada ilerleyen dönemde bu stokların eriyeceği beklentisi hâkim.



Yatırımcılar ve tüketiciler ise bu dönemde kriz öncesi oranlardan daha düşük oranlarla karşılaşıyor. Mart ayında klasik konut kredilerinde Yıllık Maliyet Oranı (YMO) Endeksi* yüzde 20.17’ye düşmüş. Kriz aylarında bu oran yüzde 25'lere kadar çıkmış. İşte Mart ayı için konut kredilerindeki oranlar:

- Finansbank, YKB, Garanti ve Akbank konut Kredileri faiz oranlarını 1.39’a çekmiş.

- Fortis, klasik konut kredisinde faiz oranını 1.20’ye kadar düşürmüş, 49 ay ve üzeri vadelerde oranını 1.42 ile sabitlemiştir.

- Halkbank, klasik konut kredisi faiz oranını 60 ay vadeye kadar 1.34 yaparken, 61 ay ve üzeri vadelerde bu oranı 1.38 ile sabitlemiştir. Kamu çalışanları için bu oranlar sırasıyla 1.32 ve 1.36’ya inmiştir.

- T.C. Ziraat Bankası, “Bahar Kampanyası” kapsamında tüketicileri 36 ay vadeye kadar 1.29, 37 ay ve üzeri vadelerde 1.34’ten ev sahibi yapmayı amaçlamıştır.

- Vakıfbank, “Kolay Konut Kredisi” ile belirli ve düzenli bir geliri olan ve istihbaratı olumlu olan tüketicilere en düşük %0.99’dan ve en yüksek %1.29’dan kredi kullanma olanağı sunuyor.