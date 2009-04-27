Hangi Avrupa ülkesinde tecavüz patladı?

İnsan hakları, demokrasi, refah ve daha birçok açıdan dünya çapında yapılan anketlerde en yaşanılası ülkelerden biri olan İsveç'in, Avrupa'da en fazla tecavüz suçlarının işlendiği ülkelerden biri olduğu ortaya çıktı.



İsveç'te yılda 5 bin tecavüz olayından sadece yüzde 13'ünün mahkemelere taşınabildiği belirtildi.



Avrupa ülkelerindeki tecavüz suçlarıyla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin sağladığı kaynakla yapılan ve yarın yayımlanacak olan araştırmaya göre, yılda her 100 bin İsveçliden 46'sı cinsel taciz ve tecavüze uğradığı şikayetinde bulunuyor.



Tecavüz olaylarının yüksek olduğu belirtilen İngiltere'de ise her 100 bin İngilizden 23'ü tecavüze uğradığı şikayetiyle polise başvuruyor. Yani İsveç, en yakın takipçisi olan İngiltere'den iki kat daha fazla bu sorunu yaşıyor. Bu oran, Almanya ve Fransa'da 100 binde 11'lere kadar düşüyor.



11 ülkeyi kapsadığı belirtilen araştırma sonuçlarına göre, İsveç'te yılda 5 bin kişi tecavüze uğradığını bildirerek polise başvuruyor, ancak bu şikayetlerin ancak yüzde 13'u mahkemelere taşınabiliyor.



Dahnne II olarak anılan AB fonunun sonuç bölümünde, tecavüz olaylarının çok olmasına neden olarak, 'özgür cinsel hayat', 'cinselliğe başlangıç yaşının erkenliği' ve 'içki tüketimi' gösterildi.