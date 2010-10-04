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HANEFİ AVCI'YLA İLGİLİ SORUŞTURMA TALEBİ   İSTANBUL (A.A)

04 Ekim 2010 21:38

-HANEFİ AVCI'YLA İLGİLİ SORUŞTURMA TALEBİ   İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in, İçişleri Bakanlığına başvurarak, ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan emniyet müdürü Hanefi Avcı hakkında, ''Haliç'te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında yer verdiği iddialarla ilgili soruşturma açılması talebinde bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Hanefi Avcı'nın yazdığı kitapta hakkında bazı iddialara yer verdiği Savcı Mehmet Berk, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına başvurdu. Savcı Berk, söz konusu kitabın eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın tutuklandığı uyuşturucu çetesine yönelik operasyonu konu alan bölümünde ''soruşturma dosyalarının savcı ve mahkemelere gönderildiği UYAP sistemine dışarıdan müdahale edilerek soruşturma dosyasının Savcı Berk'e özellikle verildiği'' ve ''Savcı Berk ile operasyonu gerçekleştiren polislerin Emin Arslan'a komplo kurduğu'' iddialarına yer veren Avcı hakkında  soruşturma açılmasını istedi. ''Hanefi Avcı'nın kitabındaki iddialarla ilgili inceleme yapılarak Avcı'nın idari soruşturma geçirmesini ve cezalandırılmasını'' talep eden Berk'in Avcı hakkında tazminat davası açacağı öğrenildi.

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