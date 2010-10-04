-HANEFİ AVCI'YA TAHLİYE İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Eski CHP milletvekili ve avukat Sabri Ergül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Hanefi Avcı'nın tahliye edilmesi yönünde dilekçe sundu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan 3 sayfalık dilekçede, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde 1 Ekimde yapılan görüşmede Avcı'nın Sabri Ergül'e, ''tutuklanmasına itiraz etmeyeceğini, suç işlemediğini, haksız tutuklanması nedeniyle kamuoyunda büyük bir infial oluştuğunu, yargının haksız ve usulsüz tutuklama kararını kaldıracağını umduğunu ve her şeye rağmen yargıya güvendiğini'' söylediği belirtildi. Yargı organının özellikle kendisi tarafından yapılmış haksızlıkları gidermek ve hakkı üstün kılmak durumunda olduğu ifade edilen dilekçede, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, anayasa ve diğer yasalara göre temel insan haklarının dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez olduğu savunuldu. ''Özgür olma hakkı değerlendirildiğinde, kişinin, tutuklunun özgür olmasını sağlamak için bizzat girişimde bulunmamış olması, bu temel insan hakkından vazgeçtiği, özgür olmayı istemediği sonucunu doğuramaz'' ifadelerine yer verilen dilekçede, ''Yargı organı, savcılıklar, mahkemeler yalnızca sanıkların aleyhine olan işlemleri değil lehine olan işlemleri de kendiliğinden yapma yükümlülüğündedir'' denildi. Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerinin cumhuriyet savcısına ''tutuklamayı geri alma, salıverme'' yetkisi verdiği hatırlatılan dilekçede, savcıların koşulların gerektirmesi durumunda sanığın tutukluluk halini ''adli kontrollü'' olarak serbest bırakılma haline getirebileceği ve başsavcı, başsavcı vekillerinin bütün savcıların yetkilerini kullanabileceği kaydedildi. Dilekçede, ''Bir insan, avukat ve milletvekili sıfatımızla, 28 Şubat sürecinde de tutuklanan Hanefi Avcı'yı, Beypazarı Cezaevinde ziyaretle, konuyu TBMM ve kamuoyu gündemine taşıyan ben Sabri Ergül, şimdi de sayın makamınıza bir insan ve avukat olarak başvuruyor, Hanefi Avcı'nın tutukluluğuna son verilmesi için gereğini takdirlerinize sunuyorum'' denildi. Bu arada, Sabri Ergül, aralarında bazı eski milletvekilleri, sanatçılar ile gazetecilerin bulunduğu bir grup adına adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, ''Türkiye'de geniş halk kesimi ilk defa Avcı gibi dürüst bir insanın tutuklanması konusunda sesini yükseltti. Kamu vicdanı haykırıyor. İnanıyoruz ki bu binada da adalet vardır. Umuyoruz ki burada da adalet tecelli edecektir'' dedi. Sanatçılar Tarık Akan, Müjde Ar ve Rutkay Aziz ile gazeteciler Ahmet Hakan, Cüneyt Ülsever ve Hikmet Çetinkaya'nın da imzasının bulunduğu basın açıklamasının okunmasının ardından grup olaysız dağıldı.