-HANEFİ AVCI'YA 2. TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' davasının tutuklu sanığı eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, ''Ergenekon terör örgütü üyeliği'' suçundan da tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de ele geçirilen belgelerle ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulanan Avcı'nın, sevk edildiği İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesinde ''Ergenekon terör örgütü üyeliği'' suçundan da tutuklanmasına karar verildi.