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Hanefi Avcı: Yargı hukuksuzluğa direnmeli, toplu tavır almalı

"Herkesin risk alması lâzım, kararlarıyla bunu göstermeleri lâzım"

27 Temmuz 2017 10:52

'Devrimci Karargâh' soruşturması kapsamında 3 yıl 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Cumhuriyet çalışanlarının yargılandığı davaya tepki gösterdi. Avcı, "Yanlışlara direnilmesi ve tavır alınması gerekir" diyerek, "Yargının toplu tavır alması lâzım" ifadesini kullandı.

Hanefi Avcı, yargının toplu tavır alması gerektiğini belirterek, “Bunu yapanlar yargılanacak. Gerektiği zaman direneceksiniz, bu yanlış diyeceksiniz, yargının toplu tavır alması lâzım. Bu kadar ülkeyi kötü gösterecek, bu kadar haksızlık yapacak, adaletsizlik yapacak ortama meydan vermemesi lâzım. Herkesin risk alması lâzım. Kararlarıyla bunu göstermeleri lâzım. Bu iddianameler boş demeliler. Bunu siz demezseniz kim yapacak? Kabul edilemez sınırları aşıyor, birçok Avrupa ülkesi bizi Afrika gibi görüyor. Bunu yapanlar yargılanacaklar, çünkü yaptığınız yanlış. Bu kimseye fayda getirmez” dedi.

‘’Bu çağ bitmiştir’’

Basın mensuplarının yazı yazarak suç işleyemeceklerini söyleyen Avcı, ’’Bu çağ bitmiştir. Dünyada modern ülkelerde, medenî ülkelerde yazarak kamu suçu işleyemezsiniz. Hangi gazete yazarsa yazsın, hangi belgeyi yayınlarsa yayınlasın bundan suç çıkaramazsınız. Basın mensuplarını tutuklamak, basın mensuplarına uyduruk suçlar itham etmek doğru değil. İddiaların hiçbirinin ciddiyeti yok, iddialar doğru olsa bile suç değil. Basın mensupları her şeyi yazacaktır, her şeyi eleştirecektir, zaman zaman sizin muhalif gördüğünüz suç örgütleri hakkında da yazı yazacaklardır. Yazı yazmaktan dolayı hiç kimseyi sorgulayamazsınız’’ ifadelerini kullandı.

 

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