Hanefi Avcı: Öğretmeni tanıyorum

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Emniyet Müdürü Hanefi Avcı yazdığı 'Haliçte Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat' kitabından sonra kendisine iftira atılabileceğini beklediğini söyledi.Halen Gaziantep'te yakınlarının yanında tatilde olan Hanefi Avcı, 1980 öncesinde THKP-C Kurtuluş örgütü üyesi olan ve Devrimci Karargâh Evleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan Necdet Kılıç'ı tanıdığını belirtti.Avcı, "Böyle iftiralar atılmasını bekliyordum. Kadını tanıdığım doğru, ancak örgüt ile ilgili ilişkim olduğu iddiaları tamamen yalan. Necdet'i tanıdığım için bu örgüt işlerine monte etmek istiyorlar. Yasadışı dinlemelerini mantıklı hale getirmek, mantıklı göstermek için böyle bir yola başvuruyorlar" dedi.Bir kaç gün içinde çıkıp tüm iddiaları yanıtlayacağını ve tüm doğruları açıklayacağını kaydeden Hanefi Avcı, sözlerine şöyle devam etti; "Doğruları söyleyeceğim. Şimdi yarım yamalak bir şey söylemek istemiyorum. İnkar edeceğim ya da saklayacağım bir şey yok. Örgüt ile ilgili yazılanlar doğru değil. Necdet daha önce örgüt işlerinden yatıp çıkmış birisi. Ama daha sonra bu işlerle ilgili olmamış birisi. Sanırım bu gün adliyeye çıkarılacaklar. Bir adliyeye çıksınlar her şey ortaya çıkaçak."Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın Edirne'de görev yaptığı sırada ilişkisi olduğu iddia edilen, eşinden boşanan bir çocuk annesi edebiyat öğretmeni K.K. Edirne Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde görev yaparken, bu öğretim yılında İstanbul'a tayin oldu.Edirne'de eşinin ailesiyle arası açılmadan önce kayınvalidesi F.K.'ye ait bir eğitim hizmetleri kursunda da görev alan öğremen K.K. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli şube müdürleri ve bazı polislere 'hızlı okuma kursu' verdi. K.K. iddiaya göre parasal konularda eşinin ailesiyle anlaşamayınca bankacı olan eşinden boşandı ve kızıyla birlikte yaşamaya başladı.