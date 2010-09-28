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HANEFİ AVCI MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ  İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 22:07

-HANEFİ AVCI MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ  İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, mahkemeye sevk edildi.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık karşısında susma hakkını kullandığı öğrenilen Avcı, İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.  Bu arada, Hanefi Avcı'yı adliyedeki işlemler sırasında yalnız bırakmamak için gelen avukatlar, Avcı'nın talep etmemesi üzerine adliyeden ayrıldı. 

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