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HANEFİ AVCI İFADE VERDİ ANKARA (A.A) 

03 Eylül 2010 15:59

-HANEFİ AVCI İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, ''dinlenildiği ve izlenildiği'' iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ''müşteki'' sıfatıyla ifade verdi. Ankara Adalet Sarayı'na saat 10.00 sularında gelen Avcı'nın ifadesi, Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cihan Kısa tarafından alındı. Savcı Kısa'ya yaklaşık 2 saat ifade veren ve adliyeden ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, geçen günlerde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ''dinlenildiği ve izlenildiği'' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, bu kapsamda başlatılan soruşturma çerçevesinde ''müşteki'' sıfatıyla ifade verdiğini söyledi. ''Savcıya bilgi verdiniz mi?'' sorusu üzerine Avcı, ''Bildiğim her şeyi anlattım, ne biliyorsam, ne söyleyebiliyorsam, o konuları kendilerine aktardım. Adli bir soruşturma olunca, konu savcılığın tahkikatıdır, dosya ondadır. Oradan bakılması lazım, onları inceleyip sormanız lazım'' dedi. Avcı, ''ileride bir dava açılırsa duruşmalara müşteki olarak katılacak mısınız?'' sorusuna da ''Açılsın bir görelim. Şu anda bir şey diyemiyorum. Önce bir adli neticeye varsın ki ona göre bir şey söyleyelim. Daha adli bir karar verilmeden bir şey söylemek için erken olur'' diye yanıt verdi.

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