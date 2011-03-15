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Hanefi Avcı 'Ergenekon'dan da tutuklandı

'Devrimci Karargâh Örgütü' davasının tutuklu sanığı eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, 'Ergenekon terör örgütü üyeliği' suçundan tutukland

15 Mart 2011 02:00

T24 - ''Devrimci Karargâh Örgütü'' davasının tutuklu sanığı eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, ''Ergenekon terör örgütü üyeliği'' suçundan tutuklandı.



'Devrimci Karargâh Örgütü' davasının tutuklu sanığı eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, 'Ergenekon terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Avcı, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, 'Ergenekon' soruşturması kapsamında Odatv'de ele geçirilen belgelerle ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulandı. Hanefi Avcı, yaklaşık 4.5 saat süren sorgulamanın ardından, 'Ergenekon terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, eski emniyet müdürü Avcı'nın, 'Ergenekon terör örgütü üyeliği' suçundan da tutuklanmasına karar verdi.


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